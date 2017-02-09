Предполагаемый организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Халид Шейх Мохаммед, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, написал письмо Бараку Обаме. В нем исламист объясняет причины террористической атаки на небоскребы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету The Miami Herald.

"Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это вы сами и ваши диктаторы в нашей стране", – заявил Мохаммед. Он обвиняет США в развязывании военных конфликтов на Ближнем Востоке "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

"Военные преступления в Палестине, совершаемые с 1948 года, и военные преступления в секторе Газа сегодня – самое явное объяснение того, почему произошли (теракты) 11 сентября и почему (подобное) может произойти в будущем", – говорится в письме.

Свое письмо Мохаммед написал в Гуантаномо в январе 2015 года, однако начальство тюрьмы отказалось отправлять его адресату. Письмо вручили экс-президенту США только, когда он уже собирался выезжать из Белого дома.

Письмо размещается на 18 страницах. Издание The Miami Herald привело лишь некоторые отрывки. В одном из них Мохаммед называет Обаму "головой змеи", президентом страны угнетения и тирании.