ФСБ проведет в Москве международное совещание спецслужб

Фото: ИТАР-ТАСС

3-4 октября в Москве пройдет XI Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ РФ. На мероприятие будут рассматриваться вопросы расширения международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

"В работе форума примут участие 100 делегаций из 66 государств, а также представители четырех международных организаций", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ожидается, что форум посетят представители Контртеррористического комитета СБ ООН, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Антитеррористического центра СНГ. Как и в предыдущие совещания, в обсуждении не будут участвовать представители спецслужб Великобритании и Грузии.

По инициативе российского ФСБ совещания проходят с 2002 года. Первое состоялось в Санкт-Петербурге и в нем приняли участие 49 делегаций из 39 стран.