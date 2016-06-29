Опознаны 27 погибших в теракте в Стамбуле

Фото: ТАСС/AP/Emrah Gurel

Власти Турции опознали 27 погибших в теракте в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, сообщает местный телеканал NTV.

Родственникам выдано уже 18 тел. Останки трех террористов-смертников также исследуются судебными медиками.

Как пишут РИА Новости, из-за технических неполадок приостановили движение поездов по линии метро Мармарай, которая проходит под проливом Босфор в Стамбуле. Пассажирам рекомендуют пользоваться другими видами транспорта.

В результате взрывов в Стамбуле погибли 50 человек

28 июня вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт – взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта.

По последним данным, погибли 50 человек, свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин. В настоящее время он находится в больнице.

Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ и ряде других стран).