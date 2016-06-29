Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2016, 08:30

Происшествия

Среди пострадавших при теракте в аэропорту Стамбула есть россиянин

Во время теракта в Стамбуле пострадал один россиянин

Как минимум один россиянин госпитализирован в результате теракта в аэропорту Стамбула, пишет "Российская газета" со ссылкой на источники.

Представитель генерального консульства РФ в Стамбуле, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что пострадавшим россиянином оказался Александр Лубнин, он ранен в ногу и находится в больнице.

Во вторник вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт. По предварительным данным, в результате теракта 36 человек погибли, 147 получили ранения.

Кадры с места событий – в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Сюжет: Теракт в аэропорту Стамбула
теракты Турция пострадавшие Стамбул чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика