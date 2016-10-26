Жертв теракта на Дубровке вспомнили в Москве

Жертв трагедии в Театральном центре на Дубровке вспомнили в Москве, передает телеканал "Москва 24". У здания на улице Мельникова, в котором 14 лет назад террористы захватили и удерживали заложников, прошли памятные мероприятия.

Память погибших почтили минутой молчания. Затем с речью выступили очевидцы событий, и в небо запустили 130 белых воздушных шаров – по числу жертв трагедии. Имена всех погибших были произнесены вслух.