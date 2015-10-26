У театрального центра на Дубровке вспоминают жертв трагедии "Норд-Оста"

В столице вспоминают жертв "Норд-Оста"

В столице сегодня вспоминают жертв трагедии в Театральном центре на Дубровке, сообщает телеканал "Москва 24".

У здания на улице Мельникова, в котором 13 лет назад террористы захватили и удерживали в заложниках зрителей и актеров мюзикла "Норд-Ост", проходят памятные мероприятия.

Они начались в 10 утра с минуты молчания, после которой должны выступить свидетели и очевидцы тех событий. В небо запустили 130 белых воздушных шаров – по числу жертв трагедии.

Также возле Театрального центра пройдут концерт-реквием и поминальная служба.

Напомним, террористы во главе с Зелимханом Яндарбиевым захватили ДК "Московского подшипника" 23 октября 2002 года, в здании проходил мьюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось порядка 900 человек.

Спустя почти трое суток произошел штурм здания. В результате трагедии погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Большинство из них скончались после штурма. Все боевики, захватившие заложников, были уничтожены в ходе спецоперации.