Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 08:08

Происшествия

Четверым жителям Лондона предъявили обвинения в совершении терактов

Фото: AP/Sang Tan

Четверым жителям восточного Лондона предъявлены обвинения в совершении терактов на территории Великобритании, сообщает Reuters.

Мужчин арестовали на прошлой неделе, еще до атаки на стадион "Манчестер Арена" 22 мая.

Один из них – 24-летний Умар Ахмед Хак – обвиняется в подготовке теракта, который он должен был осуществить в промежутке между между 25 марта и 18 мая. Оружие для атаки ему должен был поставить 25-летний Надим Ильяс Патель.

В сокрытии информации о преступниках обвиняется 27-летний Махаммад Абида, а 18-летний Абутахер Мамун должен был помогать при совершении теракта.

Их дело 26 мая рассмотрит Вестминстерский магистратский суд.

Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.

Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

Ведется расследование, уже арестованы восемь подозреваемых.

теракты Лондон обвинения жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика