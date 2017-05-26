Четверым жителям Лондона предъявили обвинения в совершении терактов

Фото: AP/Sang Tan

Четверым жителям восточного Лондона предъявлены обвинения в совершении терактов на территории Великобритании, сообщает Reuters.

Мужчин арестовали на прошлой неделе, еще до атаки на стадион "Манчестер Арена" 22 мая.

Один из них – 24-летний Умар Ахмед Хак – обвиняется в подготовке теракта, который он должен был осуществить в промежутке между между 25 марта и 18 мая. Оружие для атаки ему должен был поставить 25-летний Надим Ильяс Патель.

В сокрытии информации о преступниках обвиняется 27-летний Махаммад Абида, а 18-летний Абутахер Мамун должен был помогать при совершении теракта.

Их дело 26 мая рассмотрит Вестминстерский магистратский суд.