Четверым жителям Лондона предъявили обвинения в совершении терактов

Фото: AP/Sang Tan
Четверым жителям восточного Лондона предъявлены обвинения в совершении терактов на территории Великобритании, сообщает Reuters.
Мужчин арестовали на прошлой неделе, еще до атаки на стадион "Манчестер Арена" 22 мая.
Один из них – 24-летний Умар Ахмед Хак – обвиняется в подготовке теракта, который он должен был осуществить в промежутке между между 25 марта и 18 мая. Оружие для атаки ему должен был поставить 25-летний Надим Ильяс Патель.
В сокрытии информации о преступниках обвиняется 27-летний Махаммад Абида, а 18-летний Абутахер Мамун должен был помогать при совершении теракта.
Их дело 26 мая рассмотрит Вестминстерский магистратский суд.
Взрыв прогремел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека. Пострадали 64 человека.
Полиция установила личность исполнителя теракта – это 23-летний Салман Абеди.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Ведется расследование, уже арестованы восемь подозреваемых.