Президент Египта признал терактом крушение российского A321 над Синаем

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые признал, что российский самолет А321 потерпел катастрофу на Синайском полуострове 31 октября прошлого года в результате теракта, сообщает "Интерфакс".



По его словам, злоумышленники преследовали цель подорвать отношения с Россией и другими странами и нанести удар по туризму Египта.

Это заявление стало первым официальным признанием Каира, что за крушением пассажирского лайнера, приведшего к гибели 224 человек, стоит внешний фактор. Ранее египетские власти настаивали на том, что следственная комиссия не исключает ни одну из версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность, несмотря на то, что еще в ноябре прошлого года в ФСБ РФ объявили, что это был теракт.

Напомним, российский самолет потерпел катастрофу, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. По данным ФСБ, на 24-й минуте полета в авиалайнере взорвали бомбу мощностью до 1 килограмма тротила. Погибли 244 человека, в число которых входили граждане России, Украины и Белоруссии.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". До этого сообщалось о следствии по делам об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) и нарушении правил безопасности полетов (статья 263 УК РФ).