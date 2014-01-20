Ответственность за теракт в Волгограде взяла группировка из Ирака

Теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде 29 декабря. Фото: ИТАР-ТАСС

Иракская экстремистская группировка "Джамаат ансар ас-Сунна" взяла на себя ответственность за взрывы в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года, в результате которых погибли 34 человека.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на германскую медиакомпанию Deutsche Welle, боевики разместили в интернете видеоролик, в котором показаны два молодых человека с автоматами, называющие себя Сулейманом и Абдуррахманом. В ролике утверждается, что именно они были смертниками. Выступление сопровождается показом фотографий из Волгограда.

Исламистская группировка "Джамаат Ансар ас-Сунна" ("Армия последователей Сунны") - антиправительственная исламистская группировка, базирующаяся в северном и центральном Ираке. Была основана в 2003 году, когда войска международной коалиции под руководством США вторглись в Ирак под предлогом контроля за химическим оружием Саддама Хусейна, которое впоследствии так и не было обнаружено.