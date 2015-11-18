Cемьи погибших членов экипажа А321 получили выплаты

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пять семей погибших членов экипажа Airbus А321 получили единовременные страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования РФ.

"В настоящее время страховые выплаты получили пять семей, предоставивших необходимые документы. Сейчас решается вопрос о выплатах оставшимся двум семьям, в которых есть только родители, не являющиеся прямыми наследниками", – сказал представитель фонда.

В случае смерти работника компенсацию получают его супруга и несовершеннолетние дети. Родители также могут рассчитывать на выплату, если будет доказано, что они находились на иждивении погибшего. Денежная сумма делится между всеми претендентами равными частями.

Кроме того, три несовершеннолетние дочки погибших членов экипажа будут получать ежемесячную страховку. Ее размер зависит от среднего заработка работника. Деньги выплачиваются до совершеннолетия детей, а при очном обучении до 23 лет.

Напомним, 31 октября разбился авиалайнер Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

ФСБ объявила награду в 50 миллионов долларов за сведения о террористах, причастных к взрыву на борту российского самолета.

Сейчас Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения между Россией и Египтом. Российские туристы возвращаются домой без основного багажа. Им разрешено взять с собой на борт лишь ручную кладь весом до 10 килограмм. Остальной груз доставляется отдельными самолетами.