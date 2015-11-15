В пригороде Парижа найдена машина террористов

Фото: ТАСС/Елизавета Голикова

В пригороде Парижа нашли один из автомобилей террористов, устроивших нападение в ночь на 14 ноября в столице Франции, передает ТАСС.

В черном SEAT, брошенном на одной из улиц города Монтрей у восточной окраины Парижа, обнаружено оружие.

Второй автомобиль до сих пор не найден. Уточняется, что террористы на этих машинах перемещались по улицам восточной части Парижа, открывая огонь из автоматов.

Добавим, что во время нападения на театр "Батаклан" пропала россиянка Наталья Муравьева, к ее поискам подключилось посольство России во Франции, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам ее мужа-француза, они вместе находились в зале на концерте, и во время атаки были ранены террористами. Всех, кто мог ходить, вывели из зала после штурма, но Наталья в тот момент была без сознания и оставалась внутри. Больше о ней ничего не известно.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли не менее 130 человек. Около 200 человек получили ранения. Россиян среди них не обнаружено.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.