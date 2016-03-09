Четверо россиян пострадали при теракте в Тель-Авиве

При теракте в Тель-Авиве пострадали четверо россиян – МИД

Четверо граждан России пострадали при теракте в Тель-Авиве, сообщает телеканал "Москва 24".

Нападение произошло 8 марта. По данным МИДа, двое израильтян получили огнестрельные ранения у Дамасских ворот в Старом городе, одновременно с этим в городе Петах-Тиква близ Тель-Авива был ранен ножом еще один израильтянин. Вечером того же дня в результате нападения с ножом на окраине Тель-Авива был убит один человек и 12 ранены, cреди пострадавших – четверо граждан РФ, получивших ранения различной степени тяжести.

В ходе террористических атак все нападавшие палестинцы были убиты сотрудниками правоохранительных органов Израиля. В Минтуризма страны заявили, что окажут бесплатную медицинскую помощь пострадавшим россиянам, им присвоен статус жертв террора.

Российский союз туриндустрии уже заявил, что теракт в Тель-Авиве не должен снизить спрос на путевки в Израиль. По словам пресс-секретаря организации Ирины Тюриной, обычно путешественники начинают задумываться об отказе примерно через сутки после ЧП в стране, куда собираются ехать. Но что касается Израиля, это уже не первое происшествие, и раньше после подобных ситуаций падения продаж не было.