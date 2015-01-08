Огни на Эйфелевой башне погаснут в память о жертвах теракта в Charlie Hebdo

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Огни на главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башне - погаснут в 20.00 парижского времени (10 вечера по Москве) в память о жертвах теракта в здании сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Решение об отключении иллюминации приняла мэр французской столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

Четверг, 8 января, объявлен днем национального траура во Франции. Флаги в стране будут приспущены на протяжении трех дней.

Напомним, утром 7 января в здание редакции журнала Charlie Hebdo ворвались неизвестные и открыли стрельбу по людям. В результате погибли 12 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Устроившие бойню преступники объявлены в розыск.

Один из подозреваемых в атаке на редакцию Charlie Hebdo уже сдался полиции. Это 18-летний Хамид Мурад. Молодой человек пришел к стражам порядка после того, как увидел свое имя в социальных сетях, но при этом уже заявил, что у него есть алиби.

Двое других подозреваемых - братья Шериф и Саид Куаши - сейчас скрываются. Известно, что минувшим летом они вернулись из Сирии, где, по всей видимости, проходили подготовку в лагере боевиков. Их фотографии уже распространила французская полиция с просьбой помочь следствию.

В тоже время, Франция остается в центре мировых новостей еще и по другим причинам. Сразу несколько мечетей в стране подверглись нападению. Утром взрыв прогремел в ресторане неподалеку от мечети в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке страны. Еще два нападения произошли в городах Ле-Ман и Пор-ла-Нувель. Пострадавших нет.