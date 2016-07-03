Более 160 человек погибли при теракте в Багдаде

Фото: Imago/Xinhua/ТАСС

Минувшей ночью в Багдаде произошел крупный теракт. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в торговом районе иракской столицы, сообщает ТАСС.

Число погибших достигло 165 человек, еще 168 получили ранения.

Взрывное устройство находилось в автомобиле, которым управлял смертник. Машину подорвали рядом с религиозным центром для мусульман-шиитов.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

В минувший вторник вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт – взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта. По последним данным, погибли 50 человек, свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин.