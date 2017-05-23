Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 12:27

Безопасность

Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками"

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп навал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками", сообщает "Интерфакс". Глава Белого дома выразил соболезнования семьям погибших и раненым.

Он отметил, что специально намерен называть террористов неудачниками, потому что характеристика "монстры" может показаться им лестной.

Трамп добавил, что "ужасная идеология" террористов необходимо полностью искоренить, а жизни невинных людей должны быть защищены. Для этого, по словам президента США, всем цивилизованным странам нужно объединиться для защиты.

Концерт американской поп-певицы Арианы Гранде в британском городе Манчестер закончился трагедией. На стадионе, где выступала певица, прогремел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. Бомба взорвалась в фойе здания, где находилось множество пришедших на концерт подростков.

Теракт унес жизни 22 человек, среди них есть дети. Около 60 человек получили ранения.

Власти расследуют инцидент как теракт, совершенный, по данным полиции, одним смертником.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

