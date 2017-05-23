Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками"

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп навал организаторов теракта в Манчестере "злобными неудачниками", сообщает "Интерфакс". Глава Белого дома выразил соболезнования семьям погибших и раненым.

Он отметил, что специально намерен называть террористов неудачниками, потому что характеристика "монстры" может показаться им лестной.

Трамп добавил, что "ужасная идеология" террористов необходимо полностью искоренить, а жизни невинных людей должны быть защищены. Для этого, по словам президента США, всем цивилизованным странам нужно объединиться для защиты.