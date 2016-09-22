Мужская сборная России сыграет с командой Сербии в Кубке Дэвиса

Мужская сборная России встретится с командой Сербии в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба турнира.

Матч состоится 3–5 февраля в Сербии.

В матче плей-офф россияне переиграли в Москве команду Казахстана со счетом 3:1.

В субботних поединках сначала Казахстану удалось сравнять счет усилиями Михаила Кукушкина, который переиграл Евгения Донского.

Затем Андрей Рублев и Константин Кравчук в четырех сетах одолели Андрея Голубева и Александра Недовесова и вывели Россию вперед – 2:1.

В решающем поединке Андрей Кузнецов в трех сетах разгромил все того же Кукушкина и принес сборной России победу в матче.

