Мужская сборная России сыграет с командой Сербии в Кубке Дэвиса

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Мужская сборная России встретится с командой Сербии в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба турнира.
Матч состоится 3–5 февраля в Сербии.
В субботних поединках сначала Казахстану удалось сравнять счет усилиями Михаила Кукушкина, который переиграл Евгения Донского.
Затем Андрей Рублев и Константин Кравчук в четырех сетах одолели Андрея Голубева и Александра Недовесова и вывели Россию вперед – 2:1.
В решающем поединке Андрей Кузнецов в трех сетах разгромил все того же Кукушкина и принес сборной России победу в матче.