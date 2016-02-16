Более 110 теннисистов примут участие в чемпионате Winter Moscow Open

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 110 теннисистов из 20 стран мира примут участие в турнире Winter Moscow Open 2016. Об этом рассказал замглавы Москомспорта Альберт Чилиев, сообщает Агентство "Москва".

"Уверен, что соревнование пройдет на высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций", – заявил Чилиев.

Турнир пройдет с 20 по 28 февраля в Лужниках. Предусмотрены и женский, и мужской чемпионаты. Призовой фонд турнира составит 25 тысяч долларов.

Москомспорт выделит на организацию чемпионата около 13 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в столице уже проводится крупное теннисное соревнование – Кубок Кремля.