Россиянка Елена Веснина поднялась на 24 строчку в рейтинге WTA

Фото: wikipedia.org

По итогам успешного выступления на Уимблдонском турнире российская теннисистка Елена Веснина поднялась сразу на 26 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Веснина на Уимблдоне дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице турнира американке Серене Уильямс. В итоге россиянка поднялась с 50 на 24 позицию в рейтинге WTA. Вторая финалистка турнира немка Ангелика Кербер шагнула с 4 на 2 строчку.

Россиянка Мария Шарапова, отстраненная от соревнований за употребление допинга, опустилась с 37 сразу на 96 место.

Рейтинг WTA, версия от 11 июля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 8330 очков;

2 (4). Ангелика Кербер (Германия) – 6500;

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5482;

4 (3). Агнешка Радваньская (Польша) – 5335;

5 (5). Симона Халеп (Румыния) – 4792;

6 (6). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3761;

7 (8). Винус Уильямс (США) – 3656;

8 (7). Роберта Винчи (Италия) – 3525;

9 (12). Карла Суарес-Наварро (Испания) – 3010;

10 (14). Светлана Кузнецова (Россия) – 2900…

19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2320…

24 (50). Елена Веснина (Россия) – 1967…

29 (33). Дарья Касаткина (Россия) – 1666…

30 (35). Екатерина Макарова (Россия) – 1651…

62 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 1022;

96 (37). Мария Шарапова (Россия) – 691.

В мужском турнире во второй раз в своей карьере чемпионом Уимблдона стал британский теннисист Энди Маррей. В финале 29-летний шотландец одержал верх над канадцем Милошем Раоничем, который в полуфинальном матче обыграл семикратного чемпиона Уимблдона швейцарца Роджера Федерера.