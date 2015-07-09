Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в полуфинале Уимблдона

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в полуфинальном матче Уимблдонского турнира.

Шарапова, посеянная под 4-м номером, уступила первой ракетке мира со счетом 2:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 19 минут.

В финальном матче соперницей Уильямс станет испанка Гарбинье Мугуруса (20-й номер посева), которая в полуфинале оказалась сильнее Агнешки Радваньски в трех сетах 6:2, 3:6, 6:3.

Стоит отметить, что Шарапова не может выиграть у Уильямс с 2004 года, а счет личных встреч стал 18:2 в пользу американки.

Серена Уильямс – пятикратная чемпионка Уимблдона. Мария Шарапова выигрывала этот турнир один раз – в 2004 году, одержав победу в финале именно над Сереной Уильямс.

WATCH @serenawilliams serves out in style to power past Sharapova #Wimbledon http://t.co/qo3bzpDmwx — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2015

