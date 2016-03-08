Форма поиска по сайту

08 марта 2016, 00:45

Спорт

Мария Шарапова провалила тест на допинг

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В допинг-тесте российской теннисистки Марии Шараповой обнаружен запрещенный препарат. Об этом спортсменка заявила на специальной пресс-конференции 7 марта.

"Я знаю, что будут последствия, но я не хочу таким образом завершать карьеру. Надеюсь, что у меня еще будет шанс сыграть", – сказала Шарапова.

По ее словам, в декабре Всемирное антидопинговое агентство прислало ей обновленный список запрещенных препаратов. В него входил и мельдоний, который, по словам Шараповой, она принимала по назначению врача в течение последних десяти лет.

Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила употреблять препарат. Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

теннис Мария Шарапова новости спорта допинг-тесты

