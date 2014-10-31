ФАС приостановила конкурс на благоустройство Хитровской площади

Работы на Хитровской площади. Фото: пресс-служба ВООПИиК

Московское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс, на котором должен был определиться подрядчик для проведения работ по благоустройству Хитровской площади, - сообщили M24.ru в пресс-службе Московского УФАС.

Конкурс был приостановлен после жалобы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, рассказал глава Московского ВООПИиК Владимир Владимирович Хутарев-Гарнишевский

"Эта территория находится на балансе ГУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО". Специалисты дирекции занимаются планировкой грунта и освобождением участка под будущее благоустройство, которое будет сделано в следующем году. Никакого нового строительства там не будет. Градостроительный регламент этого памятного места не предусматривает увеличения объемов сегодняшнего статус-кво", - рассказал M24.ru пресс-секретарь префекта ЦАО Павел Большунов.

Внимание антимонопольщиков привлек тот факт, что строительные работы на Хитровке начались задолго до проведения аукциона, определения победителя и заключения с ним государственного контракта.

Тем не менее, По данным ВООПИиК, на Хитровской площади выполнено уже около половины работ, предусмотренных госконтрактом, который еще только предстоит заключить.

В частности, демонтированы остатки ранее снесенного здания, ведется бетонирование оснований пешеходных дорожек и укладка бордюрного камня, построена подпорная стена, которая, как считают в ВООПИиК, исказила исторический рельеф Хитровской площади.

Аукцион по определению подрядчика строительства сквера на Хитровке был намечен на 31 октября, однако, в соответствии с законодательством, в случае поступления обоснованной жалобы, процедура приостанавливается, и госконтракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоится 5 ноября.

Как сообщалось ранее, на Хитровской площади планировалось разбить сквер и установить там памятный знак в честь генерал-майора Николая Хитрово, имя которого носит площадь.

"Мы вместе с жителями района длительное время боролись за то, чтобы на месте площади ничего не построили. Реализация этих проектов существенно изменила бы исторический вид площади, она бы утратила дух старой Москвы. Надеемся, что проект будет именно таким, каким его хотят видеть жители нашего города", - рассказал в эфире в эфире "Москва FM" летом прошлого года муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник.

Напомним, в июне прошлого года Хитровской площади присвоили статус достопримечательного места. Теперь здесь можно проводить только работы по благоустройству, тогда как ранее планировалось построить подземную парковку.