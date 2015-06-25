Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" получила ТЭФИ

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" получила телевизионную премию ТЭФИ-2015 в номинации "Лучшая информационная программа", сообщается в официальном Twitter премии.

Лучшими ведущими информационных программ стали Мария Ситтель и Андрей Кондрашов – "Вести 20:00" ("Россия-1"). В номинации репортер/оператор победили Александр Рогаткин и Дмитрий Рогалев ("Россия-1"), Алексей Зотов (Первый канал).

"Бродский не поэт" признан лучшим документальным проектом, а сериал "Физрук" победил в номинации "Лучший ситком". Лучшим актером телевизионного фильма/сериала стал Богдан Ступка за роль в "Однажды в Ростове".

Кроме того, сериал "Екатерина" телеканала "Россия-1" победил в номинации "Лучший телевизионный сериал".

Ранее сообщалось, что лучшей развлекательной программой стал "Модный приговор" Первого канала. Премию вручили ведущим проекта – Александру Васильеву и Эвелине Хромченко.

Проект "Наблюдатель" канала "Россия К" стал лучшим ток-шоу. Приз в номинации "Спортивная программа" получил "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"."Лунтику" вручили премию как лучшей программе для детей и юношества.

Кроме того, ТЭФИ получили игра-викторина "Своя игра", детективный сериал "Возвращение Мухтара", который назвали лучшей теленовеллой.