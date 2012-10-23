Форма поиска по сайту

23 октября 2012, 17:33

Великобритания полностью перешла на цифровое вещание

Фото: ИТАР-ТАСС

В Великобритании сегодня официально завершается эра аналогового телевидения, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Последними британцами, у которых пока аналоговое телевидение, являются жители удаленных районов Северной Ирландии. Сегодня в 23:30 по местному времени (02:30 мск среды) и эти районы перейдут на "цифру".

Переход на цифровое телевещание начался в Англии в 2006 году. Модернизация обошлась примерно в 1 миллиард долларов. В будущем "цифра" даст ощутимую экономию, так как в отличие от аналогового телевидения на одной и той же частоте могут работать несколько цифровых каналов.

Диапазон частот, использовавшихся для передачи аналогового телесигнала, будет передан мобильным телефонным сетям. На такой базе операторы обеспечат более быструю передачу данных. В результате у пользователей Интернета даже из самых удаленных уголков Британии появится возможность беспроводного доступа к Сети.

Предполагается, что на продаже частот государство заработает до 8 миллиардов долларов.

