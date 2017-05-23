Квоту в 75% на украинский язык введут на национальном телевидении страны

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Верховная рада приняла закон, согласно которому на общенациональных каналах Украины вводится квота в 75 процентов на телепередачи и фильмы на украинском языке. Об этом сообщается на официальном сайте органа власти.

Решение поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ направлен на визу президента Украины.

В документе указано, что доля украинского языка в программах и фильмах на общенациональных каналах должна составлять не менее 75 процентов в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для регионального вещания эта доля ниже – квота должна составить 50 процентов. Кроме того, "передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", – отмечается в пояснительной записке к закону.

Также в законе прописано, что передачи и фильмы, которые не произведены украинскими телерадиокомпаниями, также должны демонстрироваться на национальном языке. Исключение составляет контент (кроме детского и анимационного), который был создан до 1 августа 1991 года. Однако и эти фильмы и программы должны транслироваться с субтитрами на украинском языке.

В случае нарушения норм закона предусмотрен штраф в размере 5 процентов от общей суммы лицензионного сбора.

По мнению инициаторов закона, введение квоты способствует популяризации украинского языка.