Роберт Дауни-младший снимет собственный сериал

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Актер Роберт Дауни-младший снимет в качестве режиссера собственный сериал, сообщает портал deadline.com.
Совместный проект, созданной актером компании Team Downey и Sonar Entertainment, будет называться "Сингулярность".
В главных ролях – Энтони Майкл Холл, ранее снимавшийся в "Клубе "Завтрак" и "Мертвой зоне". В скором времени на большие экраны выйдут фильм Бена Аффлека "Закон ночи" и драма "Машина войны", в которых он также играл. Пилотный эпизод сериала поставит сам Роберт Дауни-младший, для которого это станет режиссерским дебютом. Сюжет и имена остальных актеров, которых задействуют в съемках, пока не раскрываются.