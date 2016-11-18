Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2016, 14:20

Культура

Роберт Дауни-младший снимет собственный сериал

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Актер Роберт Дауни-младший снимет в качестве режиссера собственный сериал, сообщает портал deadline.com.

Совместный проект, созданной актером компании Team Downey и Sonar Entertainment, будет называться "Сингулярность".

В главных ролях – Энтони Майкл Холл, ранее снимавшийся в "Клубе "Завтрак" и "Мертвой зоне". В скором времени на большие экраны выйдут фильм Бена Аффлека "Закон ночи" и драма "Машина войны", в которых он также играл. Пилотный эпизод сериала поставит сам Роберт Дауни-младший, для которого это станет режиссерским дебютом. Сюжет и имена остальных актеров, которых задействуют в съемках, пока не раскрываются.

В настоящее время в производство компании Дауни-млдшего Team Downey находятся такие сериалы, как "Тела" для Hulu (экранизация комикса издательства Vertigo), "Багдадский кантри-клуб" для Warner Bros, а также военная драма Television и TC-83.
телевидение сериалы Роберт Дауни-младший новости культурного мира новые сериалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика