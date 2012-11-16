Мособлдума вступилась за уволенных сотрудников "ТВ Подмосковье"

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Московской областной думы и ее председатель Игорь Брынцалов вступились за сотрудников телеканала "Подмосковье", которые ушли вслед за уволенным руководством канала.

"ТВ "Подмосковье" - хорошая сплоченная команда, они нам очень нужны и должны остаться", - заявил "Интерфаксу" Брынцалов.

Он также отметил, что обсуждал тему увольнения сотрудников телеканала с исполняющим обязанности губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым, который также выразил свою поддержку журналистам.

Напомним, в пятницу утром появилась информация, что генеральный директор телеканала Наталья Кудряшова, ее заместители, главный редактор и другие работники покидают свои посты.

"Команда ТВ Подмосковье ушла. Все срочно сдаем дела, мат.часть и т.п. Сама не ожидала, что все встанут и уйдут…", - написала в своем микроблоге в Twitter Кудряшова. Согласно материалу, ссылку на который опубликовала Кудряшова, решение о ее отставке было принято новым руководством региона.

Кудряшова руководила телеканалом "ТВ Подмосковье" в течение пяти последних лет.

"ТВ Подмосковье" - один из ведущих игроков на медиа-рынке Московского региона.Технический охват телекомпании на ноябрь 2012 года - 38 млн телезрителей.