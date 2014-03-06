От диска до тачпада: лучшее в истории телефонии

Фото: M24.ru

7 марта проводному телефону исполнится 138 лет. И хотя изобретателем аппарата принято считать Александра Белла, у телефона на самом деле другой "отец", опередивший американского изобретателя. Удивительные истории из жизни телефона - в материале М24.ru.

Изобретателем телефона на самом деле является итальянский ученый Антонио Меуччи, именно он пришел к выводу о возможности превращения звуковой вибрации в электрические импульсы, что позволяет передавать голос на расстояние с помощью проводов. В Нью-Йорке в 1860 году, истратив последние деньги, Меуччи опубликовал в итальянской газете сообщение, что после долгих лет труда изобрел, наконец, "звук, бегущий по проводам" — телектрофон. Заметка попала на глаза клерку телеграфной компании "Вестерн Юнион", который заполучил у Меуччи за скромную плату все чертежи изобретения в обмен на обещание дальнейшего сотрудничества, которого не последовало.

В 1871 году итальянец подал заявку на патент своего изобретения и стал ждать, а спустя 5 лет Меуччи с удивлением увидел заголовки американских газет о великом изобретении телефона Александром Беллом, сделанном под патронажем фирмы "Вестерн Юнион". Меуччи так и умер в бедности. Долгое время именно Александр Белл считался официальным изобретателем телефона, и только в 2002 году Конгресс США признал право изобретения телефона за Антонио Меуччи.

Телефон, запатентованный в США 1876 году Александром Беллом, назывался "говорящий телеграф". Своим появлением он обязан случаю: занимаясь "музыкальным телеграфом", Белл услышал слабое дребезжание в принимающем камертоне. Он бросился в другую комнату выяснять, что произошло. Оказалось, что его помощник Ватсон, поправляя пластинку, играющую роль "камертона", задел ею другие. Дрожание пластинки породило изменение электромагнитных колебаний в расположенном рядом магните, что и вызывало передачу звука. Так родилось ноу-хау телефонии - диафрагму и магнит следует располагать максимально близко. Белл как-то обмолвился: "Я изобрел телефон благодаря своему незнанию электротехники. Ни один человек, хотя бы элементарно знакомый с электротехникой, ни за что бы не изобрел телефона".

Первоначально в телефоне Белла не было звонка. Вызов абонента производился через трубку при помощи свистка. Дальность действия этой линии не превышала 500 метров.

Трубка в аппарате Белла служила по очереди и для передачи, и для приема человеческой речи. А в конце XIX века телефоны имели не одну, а две трубки: одну прикладывали к уху, другую к губам.

Для телефонного приветствия Александр Белл предложил использовать слово Ahoy из лексикона немецких моряков, а позже Томас Эдисон предложил более традиционное Hello, которое проникло и в русский язык, изменившись на "Алло!".

История дальнейшего развития телефона включает в себя электрический микрофон, окончательно заменивший угольный, громкую связь, тоновый набор, цифровое сжатие звука, а также новые технологии: IP-телефония, ISDN, DSL, сотовая связь, DECT.

Motorola DynaTAC 8000X

Первый мобильный телефон

Первый звонок по мобильнику был совершен в 1937 году сотрудником компании Motorola. Он использовал устройство длиной около 22 см для разговора продолжительностью 35 минут, для зарядки при этом требовалось 10 часов.

Спустя 10 лет после первого звонка Motorola выпустила в продажу модель DynaTAC 8000X, которая на тот момент стоила $3500 и весила больше килограмма.

В настоящее время в мире насчитывается 3.5 миллиарда мобильных телефонов, при этом 150 миллионов ежегодно просто выбрасывается, просто потому что надоели. Самый короткий срок жизни телефона у корейцев: они меняют устройства не реже одного раза в 11 месяцев.

Самые дорогие мобильники в мире Самым дорогим мобильным телефоном в мире стал Apple iPhone 4 Diamond Rose . За эксклюзивную модель от дизайнера Стюарта Хагса покупатель отдал 8 миллионов долларов. За эти деньги он получил 500 алмазов весом более чем в сто карат на корпусе. Еще полсотни бриллиантов разработчики пустили на логотип Apple, а единственная кнопка навигации сделана из платины с большим розовым алмазом в 7,4 карата. На втором месте iPhone 3GS Supreme – бриллиантово-золотой слиток снова от Стюарта Хагса. За 3,2 млн долларов золотодобывающему магнату из Австралии достались 271 г золота и 190 бриллиантов. Половина камней на передней панели телефона - свыше 50 бриллиантов - ушли на логотип. И снова, по традиции, самый крупный камень послужил кнопкой навигации. На третьем месте - Kings Button iPhone 3G за 2,7 млн долларов от ювелира Питера Алоиссона. Телефон, инкрустированный бриллиантами, один из которых весит 6,6 карата и заменяет центральную кнопку.

Самые продаваемые телефоны

Nokia 1100. Фото: nokia.com

Статистка утверждает, что самым популярным телефоном всех времен и народов является Nokia 1100 – обычный gsm-телефон, который выпустили в 2003 году. В мире их продано 250 миллионов штук.

Пять лет назад Nokia 1100 внезапно вновь оказался в центре внимания, когда стало известно, что этот телефон способен перехватывать информацию с других мобильных устройств. Телефоны перепродавались по цене в 32 тысячи долларов. Но это была всего лишь утка.

Nokia 3210. Фото: mobilephones.com

В пятерку самых продаваемых телефонов также входят Nokia 3210 и 3310. IPhone занял лишь четвертое место с количеством проданных моделей более 100 миллионов штук, а замыкает пятерку Motorola RAZR.

Что касается современных моделей, то, по данным за прошлый год, самыми топовыми в мире стали водонепроницаемый Sony Xperia Z, Samsung I9500 Galaxy S4 и Apple iPhone 5.

В России ТОП-5 лидеров по продажам в 2013 году выглядит так: Samsung, Nokia, Apple, Sony и HTC. При этом количество покупателей, сделавших выбор в пользу смартфона, примерно совпадает с числом купивших обычные телефоны. Это говорит о том, что далеко не всем нужны гаджеты со множеством наворотов, многие до сих пор используют телефон по старинке - только чтобы звонить. Хотя мировая статистика показывает: телефонные разговоры становятся все короче и короче, а вот количество отправленных текстовых сообщений, напротив, растет.

SMS-ки

Создателем SMS является Фридхельм Хильбранд, который и придумал отсылать 128-битное сообщение по мобильной сети. Когда встал вопрос об ограничении числа символов в сообщении, Хильбранд набрал на машинке две строчки печатного текста и решил, что 160 символов вполне хватит, чтобы донести суть послания. В будущем это решение поддержали все операторы сотовой связи, и стандарт был официально утвержден.

Знали ли вы, что Сингапурец Эн Чуэн Яну набрал сообщение из 160 символов на мобильнике всего за 41.52 секунды. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Попробуйте-ка повторить! По количеству SMS на душу населения лидируют корейцы. В среднем каждый житель страны отправляет 78 сообщений в день.

Психические расстройства, вызванные мобильным телефоном

К сожалению, вместе с новыми технологиями приходят и новые болезни. В случае с мобильным телефоном выделяют следующие психические расстройства:

Telephonobia - боязнь принимать или совершать звонки с мобильного. Человек боится получать информацию посредством телефона. Часто эта фобия связана с возможностью получения каких-то неприятных известий.

Ringxiety - от слов "тревога" и "звонок". Многим из нас знакома новая форма фобии: где-то раздается звонок мобильного, и все люди поблизости начинают неистово проверять карманы и сумки. Однако есть и более сложные формы "одержимости": некоторые слышат звонок мобильного телефона, сидя на концерте или находясь за рулем автомобиля, хотя в действительности он не звонит.

Nomophobia - это боязнь человека оказаться вне зоны доступа или же вообще без телефона в руках. Эта фобия признана в медицинском мире. Люди, страдающие номофобией, никогда в жизни не покинут дом без мобильного. Монофобы будут брать его с собой в туалет и ванную комнату, а если человек с номофобией оказался вне зоны покрытия сети, гарантированно окажется на грани нервного срыва.

Согласно социологическим исследованиям среди британцев, этой фобией страдает около 66% владельцев сотовых телефонов. Кроме того, потерять мобильник больше боятся женщины, чем мужчины.

Frigensophobia - это страх, вызванный информацией о том, что разговоры по мобильнику могут навредить мозгу человека.

Как минимизировать вредное воздействие мобильника на организм: При покупке нового мобильного обязательно проверяйте, соответствует ли он требованиям стандарта FCC. Требуйте копию сертификата на конкретную модель;



Выбирайте сотовую компанию, обеспечивающую максимально плотное расположение ретрансляторов. Чем больше телефон напрягается в поисках базовой станции, тем сильнее его вредное на мозг;



Не стоит разговаривать по мобильному, находясь в машине, – излучение телефона отражается от металлического корпуса автомобиля и увеличивается в несколько раз. В десятки раз возрастает излучение при разговоре в зоне слабого действия сигнала (вокзалы, аэропорты, метро, туннели);



Говорить по мобильному рекомендуется не дольше пяти минут подряд, а между беседами лучше соблюдать 15-минутный интервал;



Ночью не кладите телефон рядом со своей кроватью – более или менее безопасное расстояние составляет 2 метра, поскольку даже неработающий мобильный может помешать выспаться. По утверждениям российских ученых, излучение мобильного телефона даже в неактивном состоянии негативно воздействует на нервную систему, нарушая нормальное чередование фаз сна.



Оксана Загребнева