Постояльцев и персонал "Метрополя" эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция проверяет информацию о минировании гостиницы "Метрополь". Из фешенебельного отеля эвакуировали 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы, сообщает Агентство "Москва".

По данным полиции, около 11.30 администратор гостиницы ответил на звонок с украинского номера. Звонивший сообщил, что в "Метрополе" заложена взрывчатка.

Спустя 15 минут аналогичное сообщение поступило уже в полицию - звонила женщина с московского номера.

В настоящее время взрывное устройство ищут кинологи со служебными собаками, в здании находятся саперы.

Отметим, что практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".