Цирк на проспекте Вернадского эвакуировали после ложного звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Полиция эвакуировала людей и животных из цирка на проспекте Вернадского после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Звонок об угрозе взрыва поступил в полицию около 14.00. Прибывшие на место оперативники эвакуировали людей, кинологи провели обследование помещений цирка. В результате взрывного устройства обнаружено не было.

Сейчас полиция принимает меры для установления и задержания анонимного заявителя. Как уточнил сотрудник пресс-службы, злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, 11 марта полиция эвакуировала около трех тысяч человек из торгового центре "Гагаринский" на юго-западе столицы после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

В феврале также из-за ложного сообщения о взрывном устройстве были эвакуированы 350 человек из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, расположенного на Ленинском проспекте.

В том же месяце из-за поступившего звонка о бомбе эвакуировали около 2,5 тысячи человек из здания Верховного суда России.