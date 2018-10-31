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Технологии

31 октября, 10:40

Ladies first? Готовы ли россиянки начинать знакомство первыми

технологии

Одно из приложений для знакомств опубликовало результаты исследования: исходя из них, большинство россиянок не готовы начинать знакомство первыми. Несмотря на то, что современные женщины более независимы в экономическом плане, занимают руководящие должности наравне с мужчинами и сочувствуют феминистским настроениям, они по-прежнему придерживаются классического гендерного поведения.

Фото: depositphotos/AntonioGuillemF

"Наша статистика показывает, что только 15% первых сообщений принадлежат женщинам, а остальные 85% – мужчинам. Многие россиянки считают недостойным для себя написать первой понравившемуся мужчине. Они могут несколько раз зайти в анкету на Мамбе, посмотреть и даже полайкать его фотки, но отправить приветствие, комплимент или предложение познакомиться поближе для них психологически сложно", – говорит исполнительный директор Мамбы Ярослав Сергеев.

Разработчики Мамбы учитывают опыт западных приложений и постоянно пробуют новые механики знакомств. В частности, не так давно в тестовом режиме была опробована механика, похожая на "lady first", на которой основано приложение Bumble (его называют в сети "приложением для ленивых мужчин", так как переписка там возможна только в том случае, если диалог начнет женщина).

Для эксперимента на Мамбе были выбраны москвички в возрасте от 18 до 23 лет, потому что Москва – самая "продвинутая" в вопросах независимости и активности женщин. Молодым москвичкам по умолчанию на три месяца включили функцию "общаться только с понравившимися", ни один мужчина не мог написать им первым без предварительной благосклонности в виде "лайка". Результаты были плачевны: сами девушки писать никому не стали, а их активность снизилась до минимума – им просто стало неинтересно пользоваться Мамбой.

Фото: depositphotos/arkusha

Из этого можно сделать вывод, что лидирующая роль мужчины в отношениях для большинства россиянок видится более естественной. С мужчиной, который умеет принимать решения, добиться поставленной цели и настроен на "завоевание" своей женщины, россиянки чувствуют себя увереннее.

Тем не менее, о женском комфорте на Мамбе заботятся, поэтому в настройках анкеты можно указать: "общаться только с понравившимися", "общаться только с владельцами ВИП-аккаунтов", "общаться только с мужчинами определенного возраста".

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