Развитие телевидения в России обсудят на 21-й выставке-форуме CSTB.Telecom & Media'2019

С 29 по 31 января в Москве пройдет 21-я международная выставка-форум CSTB.Telecom&Media'2019. Решения, принятые в рамках этого мероприятия, зачастую становятся началом нового этапа в развитии телевизионного вещания в России. Именно поэтому событие имеет особое значение как для профессионального сообщества, так и для зрителя по ту сторону экрана.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сейчас продолжается переход с аналогового на цифровое телевизионное вещание, который планируют окончательно завершить к 3 июня. Инициатива отражается на всех участниках рынка. Телезрителям придется в указанные сроки приобрести необходимые цифровые ТВ-приставки или переключить свои телевизоры "на цифру", а поставщикам оборудования представить новые практические решения.

Прорывные технологии в области кабельного и спутникового ТВ, IPTV, онлайн-сервисы, эксклюзивные услуги и интерактивные сервисы, которые компании уже сейчас готовы предложить абоненту-зрителю, презентация форматов телесмотрения сверхвысокой четкости, сети передачи данных, спутниковая связь – все достижения российского телевидения и телекома за последний год будут продемонстрированы именно на CSTB.Telecom&Media'2019.

Обсуждать перспективы развития российского телевидения будут настоящие профессионалы своего дела: в списках приглашенных экспертов – топы российских и зарубежных медиахолдингов и телеканалов, ведущие операторы связи и спутниковые компании, а также, разумеется, представители профильных министерств и ведомств. Поддержку выставке и форуму оказывают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Выставка: больше 280 брендов

В течение трех дней можно будет посетить масштабную экспозиционную часть выставки, в которой заявлены не только лидеры в производстве телекоммуникационного оборудования, но и известные телеканалы. У посетителей появится возможность лично пообщаться с представителями каналов, задать интересующие вопросы и получить актуальную информацию об их планах на будущий год. Гости стендов смогут узнать и о последних разработках в области телевизионного оборудования. Увидеть, оценить и даже протестировать технику можно будет на стендах производителей. Также для гостей выставки участники-экспоненты готовят развлекательные программы – в них смогут принять участие все желающие.

CSTB.Telecom&Media насчитывает более 280 брендов в экспозиции. Среди участников: Триколор, НТВ-ПЛЮС, ГК Орион, Irdeto, CDN Video, Смотрёшка, Vintera.TV, OKKO, TVzavr, GS LABS, GS Group, SmartLabs, Universal Communications, Контур-М, ТелКо Групп, Первый канал. Всемирная сеть, Цифровое Телевидение, VIACOM, Медиа Альянс, Fox International Channels, NHK World TV, Первый ТВЧ, RTVI, Universal Distribution, Ред Медиа, телеканалы Москва24, РБК ТВ, M1-Global, МТРК "МИР", Eutelsat S.A., ФГУП "Космическая связь", Газпром космические системы и многие другие.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Большая Цифра"

Также в рамках выставки-форума подведут итоги юбилейной 10-й Национальной премии в области цифрового телевидения "Большая Цифра". Лучших среди федеральных и региональных операторов, производителей и разработчиков оборудования и ПО, телеканалов и телепрограмм назовут 29 января. Поздравить победителей и вручить статуэтку придут звезды российского ТВ и шоу-бизнеса. Ведущие премии "Большая Цифра" – Яна Чурикова, российская телеведущая, руководитель каналов молодежного и музыкального вещания VIACOM, и Александр Анатольевич – российский теле- и радиоведущий. Узнать о победителях и посмотреть развлекательную программу можно будет в ходе прямой трансляции на сайте премии в 19:00.

Регистрация посетителей на выставку-форум CSTB.Telecom&Media'2019, в рамках которой можно будет посетить стенды крупных медиахолдингов, телевизионных каналов, спутниковых и кабельных компаний, открыта на сайте.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Побыть телеведущим

Традиционно выставку CSTB посещает профессиональная аудитория, в том числе студенты, которые в дальнейшем хотят связать себя с работой на телевидении. В этом году телеканал Москва 24 проведет промоакцию с использованием технологии онлайн-кеинга на хромакее. Благодаря партнерам из комплекса съемочных павильонов "Хромакей центр" на стенде телеканала будет организована зона, где каждый желающий сможет виртуально переместиться в студию и почувствовать себя в роли ведущего новостей. При этом участник промоакции получит уникальный контент со своим участием от телеканала Москва 24. Каждый сможет посмотреть, как он выглядит в кадре, легко ли вжиться в роль ведущего или же просто разыграть своих подписчиков в соцсетях. Ищите стенд телеканала 29 января с 10:30 до 18:00.

Технология хромакей позволяет в реальном времени перенести человека в смоделированную компьютером среду. Наиболее часто при этом используется именно зеленый цвет для фона – это обусловлено тем, что он наиболее отдален от человеческого тона кожи, и в дальнейшем полученное изображение поддается более качественной обработке. Сам процесс обработки называется "кеинг": компьютеру задается команда определить и удалить зеленый цвет, то есть вырезанное изображение остается, а все зеленое становится прозрачным. Прозрачная область изображения определяется компьютером как "альфа-канал" и в последующем может быть заменено на любое другое изображение. Далее зеленый цвет и его оттенки удаляются и заменяются на любой другой фон.

"Хромакей центр" – комплекс съемочных павильонов с полным комплектом осветительного и съемочного оборудования и широким спектром услуг:

• аренда павильонов;

• аренда оборудования;

• организация прямых трансляций;

• создание виртуальных студий;

• высокоскоростная съемка;

• motion control;

• изготовление любого контента "под ключ".