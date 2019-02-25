Обзор Honor View 20

Honor View 20 – самый дорогой смартфон бренда Honor. Не слишком ли он гламурный? Не слишком ли дорогой? Чем он лучше конкурентов? Так ли он хорош, как уверяет производитель? Наш эксперт Дмитрий Бевза протестировал этот аппарат и готов ответить на все вопросы.

Технические характеристики

Корпус: unibody; материалы: алюминиевый сплав, ударопрочное стекло;

Цвет: красный, синий, темно-синий, черный;

Размеры: 157×75×8,1 мм;

Вес: 180 граммов;

Операционная система: Android 9.0, интерфейс Magic UI 2.0;

Дисплей: матрица IPS 6.4″, разрешение 2310×1080, 398 ppi (85.7% screen-to-body ratio);

Основная камера: два модуля, 48 MP f/1.8 размер матрицы 1/2″ размер пикселя 0,8 мкм, TOF 3D-камера;

Фронтальная камера: 25 MP f/2.0, фокусное расстояние 27 мм;

Процессор: HI Silicon Kirin 980, восемь ядер (2×2.6 ГГц Cortex-A76, 2×1.92 ГГц Cortex-A76, 4×1.8 ГГц Cortex-A55);

Память: 128/256 ГБ, без слота для карты памяти, 6/8 ГБ ОЗУ;

Защита от брызг, воды и пыли: нет;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Цена: 37000/45000 рублей.

Фото: Дмитрий Бевза

Напомним нашим читателям, что Honor – это бренд компании Huawei. Причины появления этого бренда сугубо маркетинговые, но тем не менее в свое время Honor бодро стартовал в Китае, и несколько лет назад Huawei решила вывести его на глобальный рынок, в том числе и в Россию. В чем же различие между "классическим" Huawei и Honor? Honor, если так можно сказать, более молодежный и более демократичный. Это, кстати, очень хорошо видно и по дизайну Honor View 20.

Вот так выглядит флагман Huawei – Mate 20 Pro:

А вот так флагман Honor – View 20:

Фото: Дмитрий Бевза

Ну и цена Huawei Mate 20 Pro – 60 тысяч рублей, а Honor View 20–38 тысяч. Тоже, конечно, "не даром" но разница в цене, прямо скажем, существенная.

Итак, что же мы получаем за эти деньги.

Самое главное

Дизайн, камера, "железо" – эта триада, собственно, и формирует впечатление от Honor View 20. Что касается внешнего вида, то тут вау-фактор работает на 146%, причем буквально с обеих сторон смартфона. Тыльная сторона – это ударопрочное стекло Gorilla Glass c многослойным сложным покрытием, создающим любопытные оптические эффекты в виде буквы V. Почему V? Ну это же не просто Honor, а View 20.

Фото: Дмитрий Бевза

Доступно четыре цвета. Два очень гламурных – красный и синий, и два более консервативных – темно-синий и черный. Также отметим, что на более светлых – красном и синем, почти незаметны отпечатки пальцев, что вообще редкость для глянцевых корпусов.

Фронтальная панель тоже непроста. В погоне за максимальным значением screen-to-body ratio (соотношением площади экрана к площади фронтальной поверхности телефона) в Honor View 20 убрали все датчики на верхнее ребро смартфона, динамик поместили в крохотную щель между экраном и корпусом, а селфи-камеру – в специальное отверстие. Причем прямо в экране.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Решение оригинальное, элегантное и пока редко встречающееся. Мы обнаружили его еще только в двух, тоже новых аппаратах: Samsung Galaxy A8s и Huawei Nova 4. На наш взгляд, вполне удачный ход. Глазок камеры маскируется под иконку рабочего стола, занимая при этом минимум места на экране. Благодаря такой компоновке в относительно компактном корпусе уместился огромный 6,4-дюймовый экран, который позволяет не только комфортно смотреть видео, играть в игры, "зависать" в соцсетях и мессенджерах, но даже работать с табличными редакторами.

Необычность двойной тыльной камеры Honor View 20 заключается в ее оригинальном дизайне – модуле, состоящем из 48-мегапиксельной камеры Sony IMX586 со счетверенными пикселями и ToF-камеры. ToF-камера, или светопролетная (странное название) – это даже не совсем камера, а специальный модуль для измерения точного расстояния от объектов съемки до объектива, трехмерного захвата изображения и изменения глубины резкости.

48-мегапиксельная камера может снимать в нескольких режимах. В нескольких стандартных, когда четыре субпикселя объединяются в один и получается 12-мегапиксельный снимок. А также в режиме повышенной четкости, когда задействованы все мегапиксели по отдельности.

Результат получается примерно такой:

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Отдельно отметим ночной режим. Результаты его работы очень напоминают кадры, снятые на Huawei Mate 20 и Huawei P20. Снимки получаются четкие с небольшим количеством паразитных шумов.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Снимок камеры в ночном режиме длится несколько секунд. За это время Honor View 20 делает множество снимков с разными параметрами, а затем склеивает их в один кадр. Такой режим требует неподвижного объекта съемки, поэтому он оптимален для пейзажей, макросъемки и других сцен со статичными объектами. В каких режимах задействована ToF-камера, китайцы не говорят, но управляет работой камеры новейший флагманский 7-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 980.

Несколько слов о HiSilicon Kirin 980. Это один из самых производительных и энергоэффективных процессоров на сегодняшний день.

В синтетическом тесте AnTuTu Honor View 20 набирает 276 тысяч баллов. Это довольно высокий результат – на уровне первой мировой десятки топовых смартфонов. Задач, при которых бы HiSilicon Kirin 980 "захлебывался", в реальной жизни мы не обнаружили. А шесть или восемь гигабайт оперативной памяти, которой оснащены разные версии Honor View 20, в сочетании с Kirin 980 дадут примерно три года (это наше оценочное суждение) быстрой и беспроблемной работы процессора. Отметим также специальную технологию жидкостного охлаждения процессора – Nine Cooling Technology.

Помимо простой "голой мощи" в HiSilicon Kirin 980 есть два нейромодуля, которые отвечают за работу программ с использованием искусственного интеллекта, работу камеры и оптимизацию программно-аппаратной платформы смартфона. Во многом именно благодаря нейромодулям камера View 20 показывает такие результаты. Причем алгоритмы искусственного интеллекта View 20 распознают в кадре не только лицо, но и фигуру человека. Соответственно, ее можно изменять прямо "на лету". Ну, например, сделать объект съемки более худым и подтянутым.

Что касается фронтальной камеры, то сказать о ней особо нечего. Это хорошая 25-мегапиксельная селфи-камера. Снимки при должном освещении получаются отличные, при плохом – просто хорошие.

Фото: Дмитрий Бевза

Разное

В Honor View 20 используется новый графический интерфейс Magic UI 2.0, который пришел на смену EMUI 9 и который... не так уж сильно от него отличается. Характеристики экрана можно оценить на твердую пятерку, имея при этом ввиду, что это все же не OLED, а IPS-экран. Соответственно, по уровню контрастности, глубине черного цвета, по энергоэффективности сравнивать их нельзя. IPS по этим параметрам однозначно проигрывает. Тем не менее, даже на ярком солнце экран вполне читаем, а энергоэффективный процессор и емкий аккумулятор 4000 мАч позволяют Honor View 20 работать день-два (несмотря на его большой "прожорливый" дисплей). Часть пользователей скажут спасибо инженерам Honor за наличие стандартного аудиовыхода. Не знаем почему, но многим очень не нравится идея использовать переходник для UCB Type-C для подключения обычных проводных наушников.

Что еще? Двухдиапазонный модуль GPS повышает скорость и точность определения местоположения. В Honor View 20 нет модного оптического сканера отпечатков пальцев, и для разблокировки используется старый добрый емкостный сканер, размещенный на тыльной стороне смартфона. Тем не менее, этот сканер не в пример быстрее оптического.

Фото: Дмитрий Бевза

Ложка дегтя

Как ни странно, но придраться, кроме как к цене (а многие считают, что смартфон марки Honor не должен стоить 38 тысяч), особо не к чему. Да, несколько скучное железо, но оно опять же компенсируется дизайном. Слишком яркие красный и синий корпуса? Но есть консервативный черный и темно-синий. Если говорить о нас, то нам недоставало поддержки беспроводной зарядки (к хорошему быстро привыкаешь) оптического зума и широкоформатного объектива. Если же говорить более объективно, то многим определенно будет не хватать слота для MicroSD карт памяти, влагозащиты, а TOF-камера пока используется не очень активно

Заключение

Honor View 20 объединил в себе необычный, эффектный и даже немного вызывающий дизайн и довольно консервативную начинку флагманского уровня. То есть все железо, которое стоит в Honor View 20, это самый топ, но в отличие от суперфлагманов, в нем нет элементов, ассоциирующихся именно с верхней частью премиального сегмента. В Honor View 20 нет OLED-дисплея со всеми вытекающими отсюда преимуществами, нет встроенного в экран сканера отпечатков, фронтальной TOF-камеры для распознавания лица, нет оптического зума, широкоформатного объектива, беспроводной зарядки и влагозащиты. В Honor посчитали эти элементы второстепенными. Такой подход позволил сэкономить порядка трети от стоимости того Huawei Mate 20 Pro (у которого все это есть). Получилось 38 тысяч против 60.

В итоге мы имеем мегапопсовый (в хорошем смысле) премиальный смартфон. То есть, если вам нужен новый флагман А-бренда, но вы не хотите переплачивать за новые, модные, но не всегда полезные фишки, то Honor View 20 будет неплохим выбором. А в качестве бонуса получите оригинальный и яркий дизайн и возможно разные подарки от Huawei, которые они щедро отсыпают при покупке своих флагманов.

Есть ли у Honor View 20 конкуренты? Конечно, причем, очень крутые. Это и прошлогодние подешевевшие флагманы, такие как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9, OnePlus 6t, Honor View 20. И новые премиальные смартфоны: Xiaomi Mi Mix 3, Samsung Galaxy A8s. В общем, выбор в нише "смартфон за 35-40 тысяч" очень велик, причем это действительно отличные аппараты, которые можно советовать без всякого риска быть обвиненным (просим прощения за сленг) во "впаривании всякого фуфла".