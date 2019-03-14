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Технологии

14 марта, 19:57

Synergy Digital Forum: в Москве проведут обучение для интернет-маркетологов

технологии

25-26 марта в Crocus City Hall пройдет Synergy Digital Forum, ежегодное событие для интернет-маркетологов, хедлайнером которого станет Брайан Макбрайд, ex-CEO популярного интернет-сервиса Amazon в Великобритании и председатель правления интернет-магазинов ASOS и Wiggle.

Фото: предоставлено организаторами

Более 25 российских и международных экспертов поделятся ключевыми трендами и инструментами диджитал-среды. Отдельное внимание будет уделено привлечению трафика, работе с контент-маркетингом, чат-ботами и актуальной тактике по генерации лидов.

"Думаю, что уже для всех стало очевидно, что диджитал-маркетинг — это ключевой инструмент управления бизнесом. Более того, в ближайшее время его значимость продолжит расти, так как наиболее активными клиентскими аудиториями становятся поколения Y и Z. Это люди, которые с интернетом на "ты" чуть ли не с самых ранних лет. Чтобы установить с ними диалог, бизнесу необходимо осваивать интернет-пространство. Поэтому "Синергия" и проводит Digital Forum — для обсуждения трендов и новых инструментов должна быть такая экспертная площадка", — говорит Дмитрий Юрков, генеральный директор Synergy Digitial, директор по маркетингу Университета "Синергия" и один из спикеров форума.

Фото: предоставлено организаторами

Помимо него на сцене появятся директор по маркетингу в DigitalMarketer Джастин Рондо, вице-президент глобальной сети, футурист и евангелист по инновациям SAP Том Рафтери, основатель Fluent Solar Тревор Чапмен, основатель международного digital-агентства Socialable.co.uk Лилач Баллок, колумнист The Drum Сэмюэл Скотт, генеральный директoр "Yoola" Эяль Баумель, автор мирового бестселлера "Сожги свое портфолио!" и ex-креативный директор телеканала FOX Майкл Джанда, а также другие эксперты цифрового маркетинга.

Организаторы Synergy Digital Forum — Университет "Синергия" и коммуникационное агентство Synergy Digital.

Подробная информация доступна по ссылке.

Дата: 25-26 марта
Начало мероприятия: 10.00
Место: Crocus City Hall

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