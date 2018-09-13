Не только iPhone: самые интересные устройства осени

Уже понятно, что эта осень станет самым "горячим" временем года для потребительской электроники. Берлинская выставка IFA–2018, презентации новых смартфонов...

12 сентября все информационное пространство захватило мероприятие Apple, которая представила последние iPhone. Но на этом достижения индустрии не ограничиваются, и наш сегодняшний технообзор посвящен другим новинкам и трендам, которые определят образ и стиль жизни в современном мегаполисе.

Фото: ТАСС/Imago/Shan Yuqi

Прошедшая в Берлине IFA–2018 (старейшая технологическая выставка, проводится с 1924 года) и несколько грядущих мероприятий помогают представить, как будут выглядеть наши дома и квартиры и с какими устройствами мы будем ходить в ближайшие несколько лет.

"Умный дом"

Главный тренд для всех компаний потребительской электроники – голосовые помощники, которые становятся основным элементом "умного дома", его интерфейсом. Это должно упростить управление домашними устройствами, интернет-сервисами и решить проблему фрагментации разных платформ. Теперь интеллектуальные голосовые помощники – Google Assistant (недавно заговоривший по-русски), Alexa, Siri, Bixby и возможно "Алиса" – смогут управлять "зоопарком" домашних устройств разных производителей (именно фрагментация была серьезным препятствием для развития концепции "умного дома", а устройства разных брендов было очень трудно объединить в единую экосистему).

Количество беспроводных акустических систем, которые скоро появятся в продаже, уже невозможно точно подсчитать. "Умные колонки" выпустили практически все ведущие вендоры, но вот такой гигант, как компания Harman (бренды AKG, Harman/Kardon, Infinity, JBL) которая с 2016 входит в состав Samsung Electronics, в сентябре представила целую "армию" умных акустических систем.

Сейчас в линейку Harman/Kardon Citation входит целых восемь колонок и комплектов, начиная от HK Citation One за $199 и заканчивая Citation Tower $2499. Помимо поддержки Google Assistant и соответственно возможности управления "умным домом", устройства еще и очень хорошо звучат. Тут явно сказывается опыт инженеров компании в области создания Hi-Fi-акустики. И отметим забавный скандинавский дизайн всей серии Citation в стиле IKEA.

Под брендом JBL на IFA–2018 компания показала акустику JBL Link Bar, Link View, а также беспроводные наушники Everest 710GA (накладные) и Everest 110GA (внутриканальные).

Все эти устройства поддерживают Google Assistant и музыкальные сервисы Google Play Music, Spotify, Deezer, YouTube Music, а колонка Link View оснащена еще и сенсорным экраном и поддерживает Android TV.

Ударно в сентябре выступила компания Sony. Помимо того, что они показали в Берлине свой флагманский смартфон Xperia XZ3 (о нем мы расскажем отдельно в детальном обзоре новинок мобильной техники). Соответствуя духу времени, компания представила портативную умную беспроводную колонку SRS-XB501G с пыле- и влагозащитой, подсветкой, стробоскопом, сабвуфером и поддержкой Google Assistant.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Девайс позиционируется как "музыка для вечеринок". Для того чтобы "озвучить" комнату, достаточно одной колонки, а для уличных вечеринок SRS-XB501G можно синхронизировать с несколькими такими же устройствами. Время автономной работы – 16 часов. Колонка подключается к интернету через Bluetooth или Wi-Fi.

Также нельзя не отметить обновление беспроводных наушников cерии WH-1000XM.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Разумеется, они тоже поддерживают работу с голосовыми ассистентами, но главное в них все же не это, а их звучание, продвинутое сенсорное управление и система активного шумоподавления. Sony WH-1000XM3 оснащены новым процессором QN1, который не только подавляет шум транспорта, но и блокирует повседневные фоновые звуки (шум улиц и человеческого голоса).

TV

Нельзя пройти мимо "большой телевизионной войны", продолжающейся не первый год между вендорами, и "осеннего наступления" сразу трех крупных производителей телевизоров.

LG и Samsung в первую неделю сентября представили первые серийные телевизоры с разрешением 8K, созданные по технологии OLED и QLED, соответственно. А вот Sony (у которой пока нет 8К-матриц) решила ответить ассиметрично и показала два телевизора линейки Master Series AF9 и ZF9, с OLED- и LCD-дисплеями.

Оба телевизора получили экраны с разрешением "всего лишь" 4K, но японцы сделали упор не на дисплеи сверхвысокого разрешения, а на процессинг. Телевизоры оснастили новым процессором обработки изображения X1 Ultimate. Главные его "фишки" – точная цветопередача, детализация, а также анализ каждого предмета на экране для последующего HDR-ремастеринга и изменения динамического диапазона яркости. Вообще, если говорить о новейших технологиях улучшения изображения, то HDR – это из самых понятных пользователям технологий, так как позволяет увидеть детали на очень темном или светом фоне (там, где раньше картинка сливалась в черные или белые пятна).

И конечно, все новые модели, всех ведущих компаний теперь поддерживают голосовых помощников и могут выступать как хаб управления "умным домом".

Ноутбуки

Очень любопытные изменения происходят на потребительском рынке ноутбуков. На IFA–2018 нам удалось пообщаться с вице-президентом компании Acer Эмануэлем Фромонтом, и он довольно точно и откровенно описал ситуацию на рынке ПК: "Современные ПК (и десктопы, и лэптопы) настолько хороши, что ими можно спокойно пользоваться пять-шесть лет. Соответственно, нам приходится прилагать экстраординарные усилия, чтобы убедить пользователя, что его компьютер устарел. Нужно делать мощные и при этом тонкие и легкие ноутбуки, желательно с длительным временем автономной работы", – сказал он.

Кстати, сама Acer буквально на днях представила Swift 5. Это тонкий ноутбук (предельная толщина 15,9 миллиметра) с 15-дюймовым экраном.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

На сегодня это самый легкий в мире 15-дюймовый ноутбук. Его вес 990 граммов. Устройство работает на новейших процессорах Intel 8 поколения Core i7-8565U и Core i5-8265U и поддерживает до 16 Гб ОЗУ и до двух твердотельных накопителей общей емкостью 1 Тб. Ноутбук может проработать до 10 часов от одного заряда аккумулятора.

Очень необычный, но при этом трендовый ноутбук был представлен публике в сентябре компанией Lenovo.

Yoga Book C930 – сверхкомпактный (толщина в открытом положении не превышает 4 мм, в закрытом – 9,9 мм,) очень легкий, всего 775 граммов, в целом – ноутбук-трансформер без клавиатуры. Вместо клавиатуры у Yoga Book C930 есть второй экран, причем с технологией E-Ink (электронные чернила).

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Такой дисплей можно использовать как графический планшет, на котором можно рисовать или писать стилусом (крепится на магните к корпусу), и при этом он является полем для виртуальной клавиатуры. Она изображается вполне реалистично, при нажатии на клавиши виден их "ход", есть даже виброотклик. То есть создатели попытались максимально приблизить виртуальную клавиатуру к физической. Петли Yoga Book C930 разворачиваются на 360 градусов, и ноутбук превращается в планшет со стороны ЖК-экрана или в букридер со стороны E-Ink-экрана.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Инженеры добавили в C930 и некоторые забавные фишки. Не факт, что полезные, но уж точно эффектные. Так, например, если постучать по крышке ноутбука, то она... открывается.

Смартфоны

Если говорить о предстоящих презентациях, то нельзя пройти мимо Google: 9 октября в Нью-Йорке компания представит Pixel 3 и Pixel 3XL. Что любопытно, почти за месяц до презентации десять аппаратов Pixel 3XL попали в руки техножурналистов.

Отличительные особенности девайса: его разрабатывало мобильное подразделение компании HTC, которое не так давно было выкуплено Google. У смартфонов задняя панель из композитного материала, одиночная камера и вырез а-ля iPhone X. Диагональ AMOLED-экрана Pixel 3 cоставляет 5.4 дюйма, Pixel 3XL – 6.71. Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 845. Самое интересное: есть конспирологическая версия о том, что эта утечка – специальный вброс со стороны Google, и финальная версия Pixel 3 и Pixel 3XL будет совсем другой. Так что интрига сохраняется.

И последняя презентация, о которой хотелось бы рассказать, – это премьера Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, которая состоится 16 октября. Уже известно, что оба флагманских смартфона Huawei будут работать на новейшем процессоре Kirin 980. Это первый в мире мобильный процессор, который создан по 7-нм техпроцессу. Новый чип от Huawei быстрее обрабатывает данные и потребляет меньше энергии, чем 10-нанометровые чипы. У него два AI-блока, специально адаптированных для работы с нейросетями и программами искусственного интеллекта. Плюс ко всему, у смартфонов будет три тыльных камеры

Модель Mate 20 получит экран с разрешением Full HD+ (1080×2244 пикселей) и соотношение сторон 18.7:9. А смартфон Mate 20 Pro оснастят экраном с разрешением Quad HD+ (1440×3120 пикселей) и соотношением 19.5:9.

Кстати, есть информация, что младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая – 6,9-дюймовый AMOLED.

На этом мы, пожалуй, пока остановимся и подождем приезда вышеупомянутых новинок в Россию. И тогда нам точно будет, о чем еще поговорить.

Дмитрий Бевза