Самое интересное с MWC–2019

Mobile World Congress–2019 – главное событие года во всей мобильной индустрии и крупнейшая ежегодная отраслевая выставка. Самые интересные премьеры, мобильные тренды и немного безумные стартапы – все это в нашем репортаже из Барселоны.
Рассказ о MWC 2019, впрочем, как и саму выставку, можно разделить на три части: важное, хайп и just for fun. Каждая из этих частей заслуживает внимания, и мы постараемся рассказать обо всем.
Самое главное
Проще всего рассказывать о самой важной части MWC 2019, а именно о полноценной презентации в Барселоне связи нового поколения, 5G. Мы специально не говорим о 5G как о мобильном стандарте, продолжении 3G и 4G. Такое определение было бы не совсем точным. Технологии 5G – это намного больше. Во-первых, 5G – это не только мобильная связь, а конвергентная (точнее, просто связь). Можно даже утверждать, что 5G cо временем вберет в себя все современные виды связи, но даже сейчас построение полноценных 5G-cетей невозможно без хорошей опорной оптоволоконной сети, связывающей базовые станции. Во-вторых, 5G – это не одна, а целый комплекс новых технологий. От новых 5G-модемов до облачных ЦОДов, управляющих сетями с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.
В-третьих, cети 5G – это своеобразная "нервная система" так называемого четвертого экономического уклада. Экономики нового типа, базирующейся на информационных технологиях, тотальной цифровизации, массовом применении роботов, беспилотном транспорте, новом уровне искусственного интеллекта и беспрецедентном уровне автоматизации.
В ответ заместитель председателя совета директоров Huawei Го Пин заявил, что за нападками Вашингтона стоит боязнь технологического отставания. Топ-менеджер Huawei не только категорически отверг все обвинения в использовании оборудования Huawei для шпионажа, но и отметил, что единственный факт широкомасштабной слежки за интернет- и мобильными пользователями был зафиксирован с участием Агентства национальной безопасности США.
Дополнительно отметим, что в Барселоне представили и первые серийные 5G-cмартфоны.
Хайп
Если говорить о смартфонах, то наибольший интерес на выставке вызвали гибкие экраны. Точнее, смартфоны с гибкими экранами. Формально такие смартфоны показали Huawei, Samsung, TCL, Nubia, Royole. Однако, за исключением Royole, все привезли в Барселону рабочие (и даже нерабочие) сэмплы, а не коммерческие образцы.
Разумеется, всем больше всего хотелось сравнить гибкие смартфоны от лидеров рынка – Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Но если Huawei показал ограниченному количеству журналистов (в том числе и эксперту портала Москва 24) свой новый экспериментальный аппарат вживую, то Galaxy Fold стоял за стеклом и на руки никому не выдавался.
Фото: Дмитрий Безва
Надо сказать, что, безусловно, Huawei Mate X производит впечатление. Будто бы обтягивающий корпус смартфона экран, сложнейшая система петель, соединяющая две части смартфона. Все это выглядит свежо и интересно. Вопросы есть лишь к эластичному покрытию экрана, слабо вяжущемуся с таким понятием, как премиальность, а также с тем уровнем защиты, который оно обеспечивает дорогому OLED-дисплею. В остальном смартфон смотрится как одно большое "вау" (особенно его цена 2300 евро).
Если оценивать степень интереса специалистов и публики, то пиар-раунд схватки за имидж лидера в производстве смартфонов с гибкими смартфонами выиграл Huawei. При всем уважении к Samsung, смартфон, который нельзя посмотреть и потрогать, обречен на меньшее информационное внимание. Хотя тот факт, что Galaxy Fold складывается экраном внутрь, а снаружи у него есть еще допэкран, защищенный нормальным ударопрочным стеклом, может стать конкурентным преимуществом такой концепции.
Вместе с тем станет ли популярной сама идея гибких экранов в смартфонах, сказать еще нельзя. Слишком пока все это необычно и непонятно для широкой публики.
На наш взгляд, самые эффектные и элегантные решения с использованием гибких экранов показали компании Royole и Nubia. У Royole на стенде были очень интересные аксессуары, а Nubia представила очень впечатляющие в плане дизайна часы.
Кстати, Royole оказалась первой компанией, которая еще в январе представила смартфон с гибким экраном. Она также привезла его и в Барселону, но вид у него был довольно "колхозный", если так можно выразиться. А вот их сумочки и шляпы выглядят просто шикарно.
Nubia, бывший бренд ZTE, а теперь уже независимая компания, показала умные часы Nubia Alpha с гибким экраном в стиле стим-панк, причем с поддержкой жестов. Насколько "юзерфрендли" этот гаджет, покажет время, но впечатление он производит.
Во-первых, они удлинили экраны своих смартфонов – теперь у них соотношение сторон 21:9.
Во-вторых, они вернули сканер отпечатков пальцев на торцевую часть смартфона. Удобные боковые сканеры долгое время были фирменной "фишкой" смартфонов Sony Xperia (потом их зачем-то убрали на заднюю панель). Такое расположение сканера позволяет следовать модному тренду "безрамочный экран", не занимая пространство под экраном.
При этом боковое расположение заметно удобнее и эргономичнее, чем сканер на задней панели смартфона. Если вернуться к экрану, то соотношение сторон 21:9, с одной стороны, позволяет умещать больше текста на экране смартфона при скроллинге соцсетей и мессенджеров, с другой стороны, оно соответствует кинематографическому стандарту и позволяет смотреть фильмы во весь экран, без черной полоски сверху и снизу. Тут налицо попадание сразу в две целевые аудитории: хардкорных пользователей социальных сетей и любителей мобильного видеоконтента и игр.
И, наконец-то, главный производитель мобильных камер (а камеры Sony cтоят в большинстве смартфонов мира) поставил в свои смартфоны двойные камеры. Будем надеяться, что алгоритмы съемки были также доработаны, и мы получим от Sony достойное мобильное фото.
Первую большую презентацию за всю историю MWC провела Xiaomi. Один из мировых лидеров в производстве смартфонов провел мировую премьеру флагмана Mi 9 и проапгрейдил другой свой премиальный смартфон Mi Mix 3, оснастив его модемом с поддержкой сетей 5G.
Разумеется, Xiaomi продолжает свою жесткую ценовую политику дискаунтера. Официальная европейская цена Mi 9 составила 449 евро. Это значит, что у "серых" импортеров этот аппарат можно будет купить процентов на 20 дешевле.
Just for fun
Мы обещали вас повеселить разными необычными диковинками. Выполняем свое обещание. Обычно эту роль (благодаря дикой фантазии своих фаундеров) выполняют стартапы, но в этот раз сюда вписались и вполне респектабельные компании.
Например, HMD Global, производящая смартфоны под брендом Nokia, показала Nokia 9 PureView.
Это весьма необычный смартфон с шестью камерами – одной фронтальной и пятью тыльными. Причем это не фотомодули с разным фокусным расстоянием объективов – широкоформатные и "телевики". Нет, у Nokia 9 PureView – три 12-мегапиксельных цветных и два (тоже 12-мегапиксельных) черно-белых модулей. Как видно, вся "магия" должна скрываться в алгоритмах, объединяющих синхронную работу всех пяти камер. На камерах, стоящих на стенде, снимки получились не очень впечатляющими, но очевидно, что на них стоял еще не финальный софт, который является ключевым фактором в Nokia 9 PureView.
Другим необычным смартфоном стал смартфон Еnergizer Power Max p18k pop с аккумулятором, позволяющим работать 50 дней без подзарядки, и выдвижной камерой. Он уже получил прозвище Powerbank с экраном. Мы попробовали подержать его в руках, повертеть, попользоваться… Ну, скажем мягко: эргономика девайса не на самом высоком уровне.
Кто-нибудь помнит почивший в бозе российский смартфон Yotaphone с двумя экранами, один из которых был черно-белым, изготовленным по технологии электронных чернил E-Ink? Так вот, китайская компания Hisense подхватила знамя упавшего бойца и представила свою новую концепцию смартфона в таком форм-факторе. E-Ink экран позволяет смартфону Hisense A6 проработать на несколько часов больше. То есть, если у вас разрядился аккумулятор, вы переключаетесь на E-Ink экран и получаете еще полдня автономной работы. Другой плюс таких экранов – они меньше утомляют глаза.
А что же стартапы? Порадовали ли они публику в Барселоне интересными и безумными проектами? Главный приз конкурса стартапов, проводившегося во время MWC, получил NanoLock Security, который предоставил легкое и недорогое решение для обеспечения безопасности и управления подключенными IoT-устройствами.
А вот Mistery Vibe ничего не получил, но возле их стенда все время толпился народ, так как они представили высокотехнологичные "товары для взрослых", программируемые и управляемые через приложение. Девушка, стоящая на стенде, очень серьезно и вдумчиво рассказывала нюансах их работы. Формат этого текста не позволяет воспроизвести ее рассказ, но поверьте на слово: он был весьма занимателен.
По-своему отчаянный проект представили и японцы из Aquabit Spirals, которые вживляют в ладонь NFC-чип, служащий хранилищем паролей и ключей для всех ваших электронных аккаунтов. Достаточно поднести смартфон к ладони – и вы попадаете в свой аккаунт. При этом на самом телефоне пароли не хранятся.
До встречи через год!
Дмитрий Бевза