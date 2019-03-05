Самое интересное с MWC–2019

Mobile World Congress–2019 – главное событие года во всей мобильной индустрии и крупнейшая ежегодная отраслевая выставка. Самые интересные премьеры, мобильные тренды и немного безумные стартапы – все это в нашем репортаже из Барселоны.

Фото: Дмитрий Безва

Рассказ о MWC 2019, впрочем, как и саму выставку, можно разделить на три части: важное, хайп и just for fun. Каждая из этих частей заслуживает внимания, и мы постараемся рассказать обо всем.

Самое главное

Проще всего рассказывать о самой важной части MWC 2019, а именно о полноценной презентации в Барселоне связи нового поколения, 5G. Мы специально не говорим о 5G как о мобильном стандарте, продолжении 3G и 4G. Такое определение было бы не совсем точным. Технологии 5G – это намного больше. Во-первых, 5G – это не только мобильная связь, а конвергентная (точнее, просто связь). Можно даже утверждать, что 5G cо временем вберет в себя все современные виды связи, но даже сейчас построение полноценных 5G-cетей невозможно без хорошей опорной оптоволоконной сети, связывающей базовые станции. Во-вторых, 5G – это не одна, а целый комплекс новых технологий. От новых 5G-модемов до облачных ЦОДов, управляющих сетями с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

В-третьих, cети 5G – это своеобразная "нервная система" так называемого четвертого экономического уклада. Экономики нового типа, базирующейся на информационных технологиях, тотальной цифровизации, массовом применении роботов, беспилотном транспорте, новом уровне искусственного интеллекта и беспрецедентном уровне автоматизации.

Беспилотное метро в Барселоне. Видео: Дмитрий Безва

Важность всего, что связанно с 5G, дополнительно подчеркнула заочная, но очень острая пикировка на MWC между представителями Китая и США. Заместитель помощника госсекретаря по киберкоммуникациям и информационной политике Роберт Стрейер заявил, что угрозы информационным сетям США имеют прямое отношение к безопасности союзников и наоборот: угрозы сетям союзников имеют прямое отношение к безопасности США. Объектом атаки стал крупнейший поставщик оборудования для сетей 5G, китайская компания Huawei. Американские власти довольно резко выступают против участия Huawei в создании 5G-инфраструктуры в США, ссылаясь на потенциальную угрозу национальной безопасности. В ответ заместитель председателя совета директоров Huawei Го Пин заявил, что за нападками Вашингтона стоит боязнь технологического отставания. Топ-менеджер Huawei не только категорически отверг все обвинения в использовании оборудования Huawei для шпионажа, но и отметил, что единственный факт широкомасштабной слежки за интернет- и мобильными пользователями был зафиксирован с участием Агентства национальной безопасности США.

В Барселоне компании Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и другие показали оборудование, на котором прямо сейчас можно разворачивать полноценные коммерческие сети пятого поколения. Более того, в США, Южной Корее и Японии уже есть зоны с 5G-покрытием. В Москве наша "большая четверка" такие зоны обещает запустить в конце 2019 года. Почти все эксперты, выступившие на MWC–2019, отметили, что страны, которые не смогут в ближайшие несколько лет создать инфраструктуру 5G, будут обречены на технологическое отставание.

Дополнительно отметим, что в Барселоне представили и первые серийные 5G-cмартфоны.

Mi Mix 3 5G. Фото: Дмитрий Безва

Хайп

Если говорить о смартфонах, то наибольший интерес на выставке вызвали гибкие экраны. Точнее, смартфоны с гибкими экранами. Формально такие смартфоны показали Huawei, Samsung, TCL, Nubia, Royole. Однако, за исключением Royole, все привезли в Барселону рабочие (и даже нерабочие) сэмплы, а не коммерческие образцы.

Разумеется, всем больше всего хотелось сравнить гибкие смартфоны от лидеров рынка – Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Но если Huawei показал ограниченному количеству журналистов (в том числе и эксперту портала Москва 24) свой новый экспериментальный аппарат вживую, то Galaxy Fold стоял за стеклом и на руки никому не выдавался.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Надо сказать, что, безусловно, Huawei Mate X производит впечатление. Будто бы обтягивающий корпус смартфона экран, сложнейшая система петель, соединяющая две части смартфона. Все это выглядит свежо и интересно. Вопросы есть лишь к эластичному покрытию экрана, слабо вяжущемуся с таким понятием, как премиальность, а также с тем уровнем защиты, который оно обеспечивает дорогому OLED-дисплею. В остальном смартфон смотрится как одно большое "вау" (особенно его цена 2300 евро).

Если оценивать степень интереса специалистов и публики, то пиар-раунд схватки за имидж лидера в производстве смартфонов с гибкими смартфонами выиграл Huawei. При всем уважении к Samsung, смартфон, который нельзя посмотреть и потрогать, обречен на меньшее информационное внимание. Хотя тот факт, что Galaxy Fold складывается экраном внутрь, а снаружи у него есть еще допэкран, защищенный нормальным ударопрочным стеклом, может стать конкурентным преимуществом такой концепции.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Вместе с тем станет ли популярной сама идея гибких экранов в смартфонах, сказать еще нельзя. Слишком пока все это необычно и непонятно для широкой публики.

На наш взгляд, самые эффектные и элегантные решения с использованием гибких экранов показали компании Royole и Nubia. У Royole на стенде были очень интересные аксессуары, а Nubia представила очень впечатляющие в плане дизайна часы.

Кстати, Royole оказалась первой компанией, которая еще в январе представила смартфон с гибким экраном. Она также привезла его и в Барселону, но вид у него был довольно "колхозный", если так можно выразиться. А вот их сумочки и шляпы выглядят просто шикарно.

Фото: Дмитрий Безва

Фото: Дмитрий Безва

Nubia, бывший бренд ZTE, а теперь уже независимая компания, показала умные часы Nubia Alpha с гибким экраном в стиле стим-панк, причем с поддержкой жестов. Насколько "юзерфрендли" этот гаджет, покажет время, но впечатление он производит.

Nubia Alpha. Фото: Дмитрий Безва

Nubia Alpha. Фото: Дмитрий Безва

Nubia Alpha. Видео: Дмитрий Безва

Нам очень понравилась новая стратегия Sony, которая представила четыре новых смартфона: флагман Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а также Хperia L3. Нет, японцы не стали экспериментировать с гибкими экранами, а сделали две вроде бы простые, но важные вещи.

Во-первых, они удлинили экраны своих смартфонов – теперь у них соотношение сторон 21:9.

Хperia 10 Plus. Фото: Дмитрий Безва

Хperia 10 Plus. Фото: Дмитрий Безва

Во-вторых, они вернули сканер отпечатков пальцев на торцевую часть смартфона. Удобные боковые сканеры долгое время были фирменной "фишкой" смартфонов Sony Xperia (потом их зачем-то убрали на заднюю панель). Такое расположение сканера позволяет следовать модному тренду "безрамочный экран", не занимая пространство под экраном.

Фото: Дмитрий Безва

При этом боковое расположение заметно удобнее и эргономичнее, чем сканер на задней панели смартфона. Если вернуться к экрану, то соотношение сторон 21:9, с одной стороны, позволяет умещать больше текста на экране смартфона при скроллинге соцсетей и мессенджеров, с другой стороны, оно соответствует кинематографическому стандарту и позволяет смотреть фильмы во весь экран, без черной полоски сверху и снизу. Тут налицо попадание сразу в две целевые аудитории: хардкорных пользователей социальных сетей и любителей мобильного видеоконтента и игр.

Фото: Дмитрий Безва

И, наконец-то, главный производитель мобильных камер (а камеры Sony cтоят в большинстве смартфонов мира) поставил в свои смартфоны двойные камеры. Будем надеяться, что алгоритмы съемки были также доработаны, и мы получим от Sony достойное мобильное фото.

Первую большую презентацию за всю историю MWC провела Xiaomi. Один из мировых лидеров в производстве смартфонов провел мировую премьеру флагмана Mi 9 и проапгрейдил другой свой премиальный смартфон Mi Mix 3, оснастив его модемом с поддержкой сетей 5G.

Разумеется, Xiaomi продолжает свою жесткую ценовую политику дискаунтера. Официальная европейская цена Mi 9 составила 449 евро. Это значит, что у "серых" импортеров этот аппарат можно будет купить процентов на 20 дешевле.

Mi 9. Фото: Дмитрий Безва

Just for fun

Мы обещали вас повеселить разными необычными диковинками. Выполняем свое обещание. Обычно эту роль (благодаря дикой фантазии своих фаундеров) выполняют стартапы, но в этот раз сюда вписались и вполне респектабельные компании.

Например, HMD Global, производящая смартфоны под брендом Nokia, показала Nokia 9 PureView.

Nokia 9 PureView. Фото: Дмитрий Безва

Это весьма необычный смартфон с шестью камерами – одной фронтальной и пятью тыльными. Причем это не фотомодули с разным фокусным расстоянием объективов – широкоформатные и "телевики". Нет, у Nokia 9 PureView – три 12-мегапиксельных цветных и два (тоже 12-мегапиксельных) черно-белых модулей. Как видно, вся "магия" должна скрываться в алгоритмах, объединяющих синхронную работу всех пяти камер. На камерах, стоящих на стенде, снимки получились не очень впечатляющими, но очевидно, что на них стоял еще не финальный софт, который является ключевым фактором в Nokia 9 PureView.

Другим необычным смартфоном стал смартфон Еnergizer Power Max p18k pop с аккумулятором, позволяющим работать 50 дней без подзарядки, и выдвижной камерой. Он уже получил прозвище Powerbank с экраном. Мы попробовали подержать его в руках, повертеть, попользоваться… Ну, скажем мягко: эргономика девайса не на самом высоком уровне.

Фото: Дмитрий Безва

Кто-нибудь помнит почивший в бозе российский смартфон Yotaphone с двумя экранами, один из которых был черно-белым, изготовленным по технологии электронных чернил E-Ink? Так вот, китайская компания Hisense подхватила знамя упавшего бойца и представила свою новую концепцию смартфона в таком форм-факторе. E-Ink экран позволяет смартфону Hisense A6 проработать на несколько часов больше. То есть, если у вас разрядился аккумулятор, вы переключаетесь на E-Ink экран и получаете еще полдня автономной работы. Другой плюс таких экранов – они меньше утомляют глаза.

Hisense A6. Фото: Дмитрий Безва

А что же стартапы? Порадовали ли они публику в Барселоне интересными и безумными проектами? Главный приз конкурса стартапов, проводившегося во время MWC, получил NanoLock Security, который предоставил легкое и недорогое решение для обеспечения безопасности и управления подключенными IoT-устройствами.

А вот Mistery Vibe ничего не получил, но возле их стенда все время толпился народ, так как они представили высокотехнологичные "товары для взрослых", программируемые и управляемые через приложение. Девушка, стоящая на стенде, очень серьезно и вдумчиво рассказывала нюансах их работы. Формат этого текста не позволяет воспроизвести ее рассказ, но поверьте на слово: он был весьма занимателен.

Фото: Дмитрий Безва

По-своему отчаянный проект представили и японцы из Aquabit Spirals, которые вживляют в ладонь NFC-чип, служащий хранилищем паролей и ключей для всех ваших электронных аккаунтов. Достаточно поднести смартфон к ладони – и вы попадаете в свой аккаунт. При этом на самом телефоне пароли не хранятся.

Фото: Дмитрий Безва

До встречи через год!

Дмитрий Бевза