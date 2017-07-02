Видео неудачного старта китайской ракеты-носителя появилось в Сети

Фото: Zuma/ТАСС/Li Gang

Видео неудачного запуска китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" появилось в Сети.

Мощнейшая китайская ракета была запущена 2 июля с космодрома Вэньчан. Задачей "Чанчжэн-5" было вывести на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-18". Как передает агентство "Синьхуа", из-за проблем после старта попытку запуска признали неудачной. Что послужило тому причиной, пока неизвестно.

Видео: YouTube/Пользователь: FTHK-D L

Ранее сообщалось, что это уже второй запуск крупнейшей ракеты-носителя нового поколения. При ее создании специалисты использовали свыше 200 новых технологий.