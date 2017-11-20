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20 ноября 2017, 09:00

Во что играть на новом Xbox. Обзор Halo 5: Guardians

техника гаджеты

Когда выходит новая игровая приставка, первым делом встает вопрос: во что на ней играть? В этом обзоре редакция портала Москва 24 расскажет об одной из главных причин купить новый Xbox One X.

Скриншот из Halo 5: Guardians

"Проснись, Джон!"

Игры серии Halo можно смело назвать образцовым примером шутеров (стрелялок) от первого лица. Здесь есть все для того, чтобы игрок, не отрываясь от экрана, с удовольствием провел несколько вечеров кряду, – динамичные перестрелки с кучей взрывов, танки, пулеметы и, конечно же, заставки, которые по своей режиссуре не уступают большинству фантастических боевиков, снятых в Голливуде.

Их стоит любить хотя бы за то, что многие игровые механики, на которых построены практически все современные игры жанра, были впервые использованы в Halo: постоянно восстанавливаемая полоса здоровья взамен классической системы аптечек, плазменные гранаты, которые намертво прилипают к врагам, и многое другое.

Как часто бывает с такими каноническими играми, фанаты болезненно воспринимают любые изменения, которые разработчики вносят в игровой процесс, однако создателям Halo 5 удалось найти баланс между старым и новым.

В результате получилась очень динамичная игра с красивой графикой (на новом Xbox One X она доступна в разрешении 4К), захватывающими перестрелками и противниками, к каждому из которых нужен свой подход.

Скриншот из Halo 5: Guardians

Друг не оставит в беде

В отличие от предыдущих частей Halo 5 заточена под кооператив. На протяжении всей игры вашему цифровому амплуа будут помогать трое напарников, которых можно отдать под управление любому игроку в Сети.

И вот тут не обошлось без маленькой, но очень ощутимой ложки дегтя. Поскольку в игре всегда задействовано четыре персонажа, из Halo 5 пропала возможность играть вдвоем на разделенном экране, а значит, живое общение и уютные посиделки все же уступают место прогрессу и online-технологиям.

Играть в одиночку тоже не скучно: продвинутый искусственный интеллект противников превращает каждую баталию в отдельный игровой эпизод, где нужно не только палить по врагу из всех орудий, но и продумывать тактику.

В этом отношении Halo 5 играется как надо: локации делятся на открытые и закрытые, но в обоих случаях мыслить приходится не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. По многоуровневым конструкциям обойти противника с тыла можно всего за пару прыжков. Зачастую это позволяет избежать затяжных перестрелок и сэкономить патроны.

Скриншот из Halo 5: Guardians

Солдаты будущего

Популярная в наши дни вещь, которую часто можно встретить в кино, играх и даже среди разработок военных заводов, – экзоскелет – тоже является важной частью игрового процесса Halo.

Встроенный реактивный ранец позволяет делать резкие рывки из стороны в сторону, зависать над полем битвы и падать на врагов с высоты.

Радует и разнообразие оружия. Здесь вы не встретите знакомых автоматов Калашникова, пистолетов Desert Eagle и прочего: все-таки на дворе вторая половина XXVI века.

Тем не менее принцип действия в целом повторяет типичные для нашего времени образцы: автоматы, дробовики, пистолеты, снайперские и полуавтоматические винтовки, стационарные пулеметы и гранатометы. А учитывая то, что в игре присутствуют три различные расы и у каждой свой собственный набор оружия, страдать от нехватки разнообразия точно не придется.

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Динамики игре добавляет и то, что пройти ее целиком, держа в руках одну только снайперскую винтовку, не получится: запас патронов в Halo не очень большой, а значит, после убийства нескольких врагов придется поднимать с одного из них автомат и продолжать с ним.

Скриншот из Halo 5: Guardians

Кто сильнее?

После прохождения одиночной кампании (в зависимости от выбранного уровня сложности она займет от нескольких вечеров до бесконечности) можно будет смело выходить в Сеть.

За несколько секунд система подберет близких по уровню игроков, после чего команды высадятся на одной из множества карт и начнут друг друга убивать. Здесь тоже много оружия и техники, но самый сок – в игровых режимах.

Впервые в Halo 5 появились масштабные арены, на которых игроки сражаются не только между собой, но и против управляемых компьютером врагов. Пока команды-соперники борются за контроль над территориями, вражеский десант высаживается в случайно выбранной точке и начинает доставлять проблемы обеим сторонам.

Иногда среди них появляются и боссы, убийство которых добавляет команде значительное количество очков для победы.

Никуда не пропали и классические режимы вроде "стенка на стенку", захвата флага или опорных пунктов, так что найти себе развлечение онлайн будет легко.

Лесных Александр

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