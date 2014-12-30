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Время с детьми

30 декабря 2014, 17:09

Спектакль "Три Поросенка и Серый Волк" покажут в театре "Модернъ"

театральные постановки детские спектакли Театр Модерн время с детьми

Фото: modern-theatre.ru

В новогодние каникулы юным зрителям театра "Модернъ" покажут музыкальный спектакль "Три Поросенка и Серый Волк". В основе постановки – сказка Сергея Михалкова.

Режиссер Светлана Врагова решила отойти от классического текста сказки, сохраняя при этом основную сюжетную линию. Зрителей ждет встреча с уже полюбиившимися героями: Ниф-Нифом, Нуф-Нуфом и Наф-Нафом.

"Самый старший – Наф-Наф - обладает завидной предусмотрительностью. Не пожалев сил, он строит себе прочный каменный дом - в то время, как его младшие братья ограничились соломенной и деревянной хижинами. И когда злой и страшный Серый Волк без особого труда рушит жилища Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, именно дом Наф-Нафа становится надежным прибежищем для всех Трех Поросят", - рассказали в театре "Модернъ".

Герои спектакля говорят на современном языке, шутят и веселят публику. В качестве музыкального сопровождения выбраны композиции Владимира Высоцкого, а также романсы. Элементы шансона.

Добавим, что перед началом спектакля зрителей встретят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои.

Спектакль покажут 2, 3 и 8 января. Начало в 10.30, 13.00 и 15.30. Билеты – от 500 до 2500 рублей.

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