Онлайн: Театр "Модернъ" Светланы Враговой. "Дядюшкин сон" с Владимиром Зельдиным

Фото предоставлено администрацией театра "Модернъ"

14 декабря на сцене Московского Драматического театра "Модернъ" под руководством Народной артистки России Светланы Враговой покажут спектакль "Дядюшкин сон" по Ф.Достоевскому.

Этот спектакль – отдельное украшение репертуара театра "Модернъ". Он, прежде всего, интересен великолепным актерским составом. Владимир Зельдин, в образе трогательного и чудаковатого князя, парящий по сцене, сразу приковывает к себе внимание зрителей. Его герой вовсе не беспомощный инвалид-маразматик: постарев, он просто утратил представление о времени и вернулся в счастливую пору своей юности, когда поминутно влюблялся и волочился за каждой юбкой. Он, по-прежнему, полон сил и так оживляется при виде молоденькой Зинаиды (Мария Орлова, актриса театра "Модернъ"), что готов хоть сейчас идти с ней под венец.

Актриса МХТ им.А.П.Чехова – Наталья Тенякова, она же Марья Александровна Москалева, – первая дама губернского города Мордасова – женщина, которая уверена в том, что цель всегда оправдывает любые средства. Она виртуозно разыгрывает приезжего старика, захватывая его в свои сети, тут же уговаривает дочь Зину на неравный, зато выгодный, брак и мастерски расправляется со всеми возможными мордасовскими конкурентками на пути к вожделенному богатству престарелого князя.

Племянник старика и несостоявшийся жених Зинаиды, Павел Мозгляков, в исполнении артиста театра "Модернъ" Константина Конушкина, мелочен, расчетлив и подл.

Финальный монолог князя, потрясенного до глубины души тем, что о нем говорят те, кого еще вчера он искренне считал своими самыми близкими друзьями, Зельдин произносит в абсолютной тишине. Зал, в свою очередь, стоя аплодирует великому артисту.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.

Когда: 14 декабря

14 декабря Кто: Владимир Зельдин, Наталья Тенякова, Мария Орлова, Владимир Левашов, Константин Конушкин, Валерия Королева, Елена Стародуб

Владимир Зельдин, Наталья Тенякова, Мария Орлова, Владимир Левашов, Константин Конушкин, Валерия Королева, Елена Стародуб Что: спектакль "Дядюшкин сон" в театре "Модернъ"

спектакль "Дядюшкин сон" в театре "Модернъ" Кому смотреть: настоящим театралам



Спектакль "Дядюшкин сон". Постановка: Заслуженный артист России Борис Щедрин. В главной роли - Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Зельдин". Московский Драматический театр "Модернъ" под руководством Светланы Враговой.