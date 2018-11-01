Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

1 ноября, 15:43

Москва онлайн покажет бал-перформанс AfterHalloween на борту "Титаника"

театр перформанс Москва онлайн

Фото: кадр из фильма "Великий Гэтсби". Реж. Баз Лурман/

3 ноября мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в прошлое и посетить бал-перформанс AfterHalloween, который пройдет в отеле в центре Москвы. AfterHalloween – время после Дня всех Святых, когда портал между мирами открывается, и души входят в контакт с окружающим миром.

Все этажи отеля превратятся в площадку, на которой развернется масштабное театрализованное действие с участием посетителей. В постановке задействовано около 150 актеров, 50 музыкантов и диджеев, которые не будут выходить из роли ни на минуту.

По сюжету, Александр Хартдеген останавливает свою машину времени на вечеринке Джея Гэтсби. Гэтсби уговаривает Хартденгена перенестись в 1912 год и спасти пассажиров "Титаника". Они прибывают в Саутгемптон, где приобретают каюту в первом классе и отправляются в плавание. Обладая списком всех пассажиров, погибших и выживших, они с удивлением обнаруживают, что список во многом не соответствуют реальным пассажирам, находящимся на борту.

Жизнь лайнера – это целая вселенная, полная тайн, интриг и приключений. Откроется вечер большим спиритическим сеансом, а продолжится встречами, музыкальными выступлениями и сюрпризами.

У читателей Москвы 24 есть возможность проследить за развитием событий, не покидая любимого дивана. Трансляция начнется 3 ноября в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать