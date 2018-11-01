Москва онлайн покажет бал-перформанс AfterHalloween на борту "Титаника"

Фото: кадр из фильма "Великий Гэтсби". Реж. Баз Лурман/

3 ноября мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в прошлое и посетить бал-перформанс AfterHalloween, который пройдет в отеле в центре Москвы. AfterHalloween – время после Дня всех Святых, когда портал между мирами открывается, и души входят в контакт с окружающим миром.

Все этажи отеля превратятся в площадку, на которой развернется масштабное театрализованное действие с участием посетителей. В постановке задействовано около 150 актеров, 50 музыкантов и диджеев, которые не будут выходить из роли ни на минуту.

По сюжету, Александр Хартдеген останавливает свою машину времени на вечеринке Джея Гэтсби. Гэтсби уговаривает Хартденгена перенестись в 1912 год и спасти пассажиров "Титаника". Они прибывают в Саутгемптон, где приобретают каюту в первом классе и отправляются в плавание. Обладая списком всех пассажиров, погибших и выживших, они с удивлением обнаруживают, что список во многом не соответствуют реальным пассажирам, находящимся на борту.

Жизнь лайнера – это целая вселенная, полная тайн, интриг и приключений. Откроется вечер большим спиритическим сеансом, а продолжится встречами, музыкальными выступлениями и сюрпризами.

У читателей Москвы 24 есть возможность проследить за развитием событий, не покидая любимого дивана. Трансляция начнется 3 ноября в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.