Театр Ермоловой станет английским клубом с перфомансами и фэшн-дефиле

Театр имени Ермоловой ждут серьезные перемены. По задумке художественного руководителя театра Олега Меньшикова, из одного из старейших московских театров сделают аналог европейского культурного центра со специализированной школой, библиотекой и кинозалом. Он станет своеобразным английским клубом, в котором будут проходить выставки, перформансы и модные показы, рассказал журналистам Меньшиков.

Уже началось строительство новой сцены театра на 140 мест, которую оборудуют современным звуком, в планах также ремонт зрительного зала. Кроме того, по словам худрука, через несколько лет театр получит права на все здание на Тверской, 5. Соответствующие договоренности уже достигнуты с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Пока здание принадлежит театру не полностью – есть организации, которые занимают помещения на тех же правах, отметил худрук.

В последнее время театр набирает все большую популярность среди зрителей. Как рассказал Олег Меньшиков, за 4 месяца продажи билетов увеличились больше чем на 200 процентов.

Во многом успеху способствовали реформы, прошедшие в театре в прошлом году. Напомним, тогда прежнего художественного руководителя 82-летнего Владимира Андреева сменил актер и режиссер Олег Меньшиков. Идейный и активный артист задумал существенно осовременить театр.

Так, в марте на сцене театра Ермоловой состоялась премьера мультимедийного спектакля "Портрет Дориана Грея", в котором Меньшиков играет роль лорда Генри. Впервые к работе над постановкой была привлечена одна из ведущих IT-компаний. При этом цифровые технологии стали ключевым постановочным решением. Премьеру называют началом новой вехи в одном из старейших театров Москвы.