Новое здание театра Табакова сдадут в середине июля

Здание театра Олега Табакова будет введено в эксплуатацию в середине июля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном департаменте строительства.

Сейчас в здании на улице Гиляровского завершают пуско-наладочные работы по внутренним инженерным системам. Завершены отделочные работы, монтаж и пуско-наладка механики сцены, светозвукового и прочего оборудования, расстановка мебели. Ведется передача помещений службе эксплуатации.

В марте Мосгосстройнадзор сообщил, что здание театра планируют открыть к началу следующего театрального сезона.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительные работы в театре О.Табакова на ул. Гиляровского будут завершены в конце июня – начале июля.

Презентация сцены-трансформера в новом здании театра прошла в рамках Ночи музеев в мае.

Помещения театра запроектированы в составе многофункционального комплекса, построенного по инвестконтракту (инвестор – ООО "СтройБюро", заказчик – ООО "Газ Ойл Инжиниринг"). Проект предусматривает строительство многофункционального комплекса переменной этажности – от пяти до 11 этажей – с трехуровневой подземной частью.

В состав комплекса входят Московский театр под руководством Олега Табакова с залом на 368 мест, а также банк, офисные помещения на 460 служащих, подземная двухуровневая автостоянка на 68 машино-мест.

Общая площадь – 19,6 тысячи квадратных метров. Конструктивно здание разделено на три объема. В расположенном девятиэтажном объеме вдоль улицы Гиляровского в интересах театра планируется использовать этажи с первого по шестой и часть седьмого этажа.