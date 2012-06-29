Тарифы на ЖКХ в Москве в этом году вырастут на 11,4 %

Фото: ИТАР-ТАСС

Тарифы на коммунальные платежи в Москве в 2012 году вырастут на 11,4 %: с 1 июля на 9,7 %, с 1 сентября – на 1,7 %, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова.

«Повышение тарифов в этом году произойдет два раза. С 1 июля в среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся на 9,7 %. И будет еще небольшое повышение с 1 сентября. Таким образом, общее повышение тарифов составит 11,4 %. И это будет первое повышение тарифов за полтора года», - уточнил чиновник.

Министр заявил, что повышение тарифов произойдет для разных услуг по разному. Так, например, электричество подорожает на 5,8 %, тепло – на 4 % летом и на столько же осенью; тарифы на воду и водоотведение повысятся на 10 % с 1 июля и на 4,5 % – с 1 сентября, стоимость обслуживания жилых помещений в домах подорожает на четверть.

Рост тарифов будет на уровне инфляции – «за два года накопленная инфляция у нас составила порядка 15 %». Повышение тарифов Решетников объяснил увеличением затрат ресурсоснабжающих организаций.