Индексацию тарифов ЖКХ перенесли на 1 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля повышать не будут – индексацию перенесли на 1 августа. Соответсвующее постановление подписал Сергей Собянин.

Согласно тексту опубликованного распоряжения, изменения вносятся "в целях защиты прав потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг и в связи с интеграцией системы учета потребления коммунальных ресурсов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета указанных ресурсов с Автоматизированной системой управления ЕИРЦ".

Напомним, что индексация тарифов в этом году будет минимальной за последние 20 лет. Предполагается, что средний рост цены коммунальных услуг составит 9,7 процента. Газ подорожает на 15 процентов, отопление - на 9 процентов, холодная вода - на 6,2 процента, водоотведение - на 6,1 процента, а на электроэнергию рост тарифа составит 10-12 процентов. Таким образом, в среднем стоимость услуг ЖКХ на одного человека вырастет на 185 рублей.