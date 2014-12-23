Сегодня в СМИ: стратегия воспитания детей и дело о краже номеров

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Расчет тарифов на услуги ЖКХ сделают одинаковым

Правительство России изменило порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ, сообщает "Российская газета".

Нововведение призвано сделать одинаковыми средние объемы воды, света и тепла, умноженные на тариф, за которые россияне платят при отсутствии счетчиков.

Министерство образования разработает стратегию воспитания детей

Весной 2015 года в России может появиться государственная стратегия воспитания детей. Разработку соответствующего документа инициировали в Правительстве России, пишет "Коммерсантъ".

Новая стратегия будет направлена на воспитание личности в духе патриотизма, семейных и духовных ценностей, уважения к родителям и любви к спорту.

Москвичей бесплатно подключат к сети GPON

Жителей Москвы бесплатно переведут на оптоволоконную сеть, работы проводит МГТС, пишет "Российская газета".

Специалисты поставят над входной дверью модем и розетку, и после этого житель, согласившийся на подключение услуг, оплачивает доступ согласно тарифам.

Столичным властям могут передать дела в отношении нарушителей ПДД

Московские власти могут получить полномочия по ведению административных дел в отношении водителей, нарушающих ПДД, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас с водителей бюджет города получает 10 миллиардов рублей, после нововведения доходы увеличатся в несколько раз.

Госкомпании будут продавать накопленную валюту

Ведущим госкомпаниям-экспортерам в ближайшее время придется продать большую часть накопленной валюты, сообщает "Коммерсантъ".

Таким образом на рынок будет поступать около миллиарда долларов в день. Под закон попадут "Газпром", "Роснефть" АЛРОСА, "Зарубежнефть" и производитель бриллиантов "Кристалл".

В столице поймали банду, вводившую прохожим яд на улице

Столичные полицейские поймали банду убийц, вводивших прохожим яд прямо на улице, пишет "Московский комсомолец".

По версии следствия, основной целью ОПГ были квартиры погибших. Таких злоумышленников еще называют "черные риэлторы".

Перебоев в поставке бытовой техники не будет – Немерюк

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил "Вечерней Москве", что перебоев в поставке бытовой техники в город не будет.

Также он отметил, что подорожают лишь отдельные виды продуктов и то из-за колебаний курсов валют.

Первое дело по краже номеров направлено в суд

В суд направлено первое дело, возбужденное по новой статье УК "Кража регистрационных знаков", сообщает "Российская газета".

Теперь злоумышленнику грозит штраф или лишение свободы на срок до года.