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Ж/Д и вокзалы

13 января 2015, 15:49

"Аэроэкспресс" изменит тарифы на проезд с 15 января

тарифы билеты ж/д и вокзалы Аэроэкспресс

Билеты на аэроэкспресс подорожают с 15 января

"Аэроэкспресс" изменит тарифы на проезд с 15 января, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Проезд по тарифу "Стандартный" будет стоить 450 рублей (было – 400, электронный билет – 340), "Туда-обратно" – 900 рублей (было – 800, электронный билет – 680), "Семейный" – 950 рублей (было – 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составит тысячу рублей (сейчас – 900).

Добавим, что при покупке электронного билета проезд по тарифам "Стандартный" и "Туда-обратно" будет стоить 400 и 800 рублей соответственно.

Также изменения коснутся и комбинированных тарифов: "Плюс метро" (поездка на "Аэроэкспрессе" + поездка на метро) – 500 рублей (было 400), "Межаэропортовый" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + поездка на метро) – 950 рублей (было 850), "Командировочный" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + две поездки на метро) – 990 рублей (было 890).

Кроме того, изменится стоимость абонементных тарифов: стоимость абонемента "Утро" или "Вечер" составит 3 тысячи рублей (было – 2,6 тысячи), абонемент "Утро+Вечер" – 7,5 тысячи рублей (было 6,5 тысячи).

Как отметил коммерческий директор "Аэроэкспресс" Рустам Акиниязов, предстоящая корректировка стоимости проезда - "безусловно, вынужденная мера, которая связана с инфляцией". Акиниязов добавил, что для "Аэроэкспресс" с января увеличилась в 100 раз ставка за использование инфраструктуры.

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