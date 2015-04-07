В столице могут убрать дневные перерывы в движении электричек

Фото: m24.ru

Дирекция московского транспортного узла 9 апреля рассмотрит на заседании рабочей группы по железнодорожному транспорту проект "Городская электричка". Об этом M24.ru рассказал глава дирекции Виктор Еремин. Среди предложений, включенных в проект, - перенос дневных интервалов в движении электричек на ночное время. Кроме того, предлагается распространить абонементы "Мегаполис+" и "Город рядом" на все направления пригородных поездов, а также ввести единую тарифную зону "Москва" для пассажиров из области.

Концепцию, разработанную экспертами Probok.net, рассмотрят в четверг, 9 апреля. "Сейчас еще рано говорить о том, какие из предложений экспертов мы поддержим", - заявил Виктор Еремин.

Согласно концепции "Городская электричка", дневные интервалы пригородных поездов следует перенести на ночное время. Перерыв может длиться от 47 минут до трех часов. Это снижает привлекательность железнодорожного транспорта. "Во время дневного "технологического окна" никакие капитальные ремонтные работы не проводятся. При их необходимости, как правило, дополнительно всегда вносятся изменения в расписаниях", - говорится в документе.

Аналитик центра Probok.net Александр Чекмарев заявил M24.ru, что перенос технологических окон на ночное время в современных условиях необходим. "Дневное окно – это наследие советского периода, когда поток пассажиров был активным только в утреннее и вечернее время. Сейчас же жители столичного региона пользуются транспортом в течение всего дня", - отметил он.

По мнению аналитика, перевозчики должны поддержать это предложение. "Компаниям гораздо выгоднее было бы организовать движение поездов в дневное время, устранив простой касс и всей инфраструктуры ради осмотра путей", - отметил он.

В концепции также предлагается ввести единую тарифную зону "Москва" для пассажиров из пригорода. То есть стоимость билета будет включать в себя проезд от определенной станции в Подмосковье до любой точки Москвы. "Стоимость билета до Москвы от Реутова и от Владимира будет отличаться. Но вот проезд от Владимира до "Новогиреево" или Курского вокзала будет стоить одинаково", - пояснил Чекмарев.

Сейчас, от одной и той же станции в области до разных станций в черте Москвы пассажир заплатит различную цену: от 38 до нескольких сотен рублей. В то время как внутри столицы уже действует единый тариф "Москва" – 30 рублей за одну поездку, если пассажир электрички не выезжает за пределы города. Непонятная тарифная сетка на разовые поездки, по мнению экспертов, также снижает привлекательность электричек.

Упростить жизнь пассажирам может и распространение абонементов "Мегаполис +" и "Город рядом" на все направления движения пригородных поездов. Сейчас эти виды абонементов действуют только на Киевском и Казанском направлениях. На все направления распространяется только действие абонементов "Большая Москва" и "Ежедневно".

Абонемент "Мегаполис+" оформляется до станций, расположенных на расстоянии от 26 до 39 км от Казанского или Киевского вокзалов. Он действует месяц и стоит 1950 рублей. "Город рядом" позволяет проехать до станций, расположенных на расстоянии от 40 до 52 км от вокзалов. Абонемент покупается на месяц за 2900 рублей.

Введение новых абонементов на всех направлениях, по мнению разработчиков концепции, позволит постоянным пассажирам экономить на поездках в город, снизить количество безбилетников – поскольку транспорт станет доступнее. Также это повысит конкурентоспособность электричек по сравнению с автобусами и маршрутками.

Кроме того, необходимо создавать дополнительные остановки на пути следования поездов, отметил Александр Чекмарев. "Есть десятки участков на всех направлениях, где располагаются заселенные районы с железной дорогой, но без возможности посадить пассажиров в поезд. Например Павшинская пойма в Красногорске. Для них нужны новые станции", - рассказал он. Также разработчики концепции предлагают продлить линию, ведущую в Балашиху на 1,5 километра, также организовав дополнительную станцию в оживленном микрорайоне.

Еще авторы концепции затрагивают вопросы безопасности - предлагается ввести видеонаблюдение в салонах поездов и на всех станциях, оборудовать будками охраны все остановки, ввести патрули полиции на всех электричках, отправляющихся с вокзала после 20.00. Эксперты предлагают обновить и навигацию на пригородных поездах, присвоив всем поездам столичного региона буквенные обозначения. Обновить следует и подвижной состав. По мнению авторов концепции, для перевозок пассажиров внутри столицы и из ближайших городов Подмосковья следует закупить новые поезда, а старые составы со сроком службы менее 10 лет модернизировать и использовать в дальних пригородных перевозках.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая отвечает за большинство электричек в московском регионе, не смогли оперативно прокомментировать проект.



В феврале билетное меню электричек предложили оценить участникам проекта "Активный гражданин". Самыми популярными стали проездные 10, 20 и 60 поездок. Их используют 24 процента проголосовавших, а это 61,2 тысячи человек. Разовые билеты выбрали 15,1 процента – 38,7 тысяч жителей. "Абонемент рабочего дня" находится на третьем месте по популярности – 7,7 процента голосов, то есть 19,6 тысяч человек.

Эксперт общественной организации "Город и Транспорт" Владимир Свириденков поддержал идею Probok.net перенести дневные интервалы на ночное время. "Это атавизм, от которого нужно как можно быстрее избавляться для того, чтобы железная дорога стала полнофункциональным городским транспортом, как в большинстве крупных мегаполисов мира", - заявил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что отсутствие интервалов сделает электрички более надежным видом транспорта в глазах пассажиров, приблизив их к метрополитену.

Что касается введения единого тарифа за въезд в столицу, Свириденков полагает, что это позволит существенно разгрузить многие окраинные станции метро. "Например, станция "Выхино" перегружена, потому что билет до нее существенно дешевле, чем до следующей пересадочной станции и тем более до крупного вокзала. Если сделать один тариф для любой станции внутри Москвы, то железная дорога начнет разгружать часть станций метро", - пояснил эксперт.

По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, предложение ввести единую тарифную зону следует рассматривать с осторожностью. При ценообразовании нужно учитывать и мнения жителей разных районов московского региона, и интересы пригородных компаний. "Например, проезд от Нахабина до Тушина стоит 38 рублей, а до Бутова - 171 рубль. Если установить 38 рублей до любой станции Москвы, доходы пригородных компаний снизятся. Если установить для всех станций стоимость 76 рублей, как до Рижского вокзала, то сразу возрастет стоимость поездки для тех, кто едет до Тушина, и они начнут жаловаться", - заявил эксперт.

Дарья Миронова, Алеся Сидорова