Големы наших дней: как выглядят самодельные танки разных стран

Фото предоставлено автором

Распад СССР перевернул очередную страницу истории. Началась эпоха всеобщей политической нестабильности, взаимных территориальных претензий и локальных войн. В политическом сленге появился новый термин – "горячая точка". И этими точками планета в кратчайшие сроки покрылась вся, словно подросток прыщами. Еще вчера мы ездили туда отдохнуть или погостить к родственникам, а сегодня по телевизору уже показывают, как люди в камуфляже короткими перебежками перемещаются среди развалин на фоне до боли знакомого пейзажа.

Обилие локальных войн порождает точно такое же обилие импровизированной бронетехники. Словно бы следуя какому-то непонятному закону природы, пока одни заняты тем, что стреляют друг в друга, другие запираются в гаражах и мастерских, загоняют туда первый же попавшийся на глаза транспорт и создают боевые машины самого немыслимого вида и сомнительной функциональности. А потом едут на них воевать, ведь все равно больше не на чем. А нам остается только любоваться их творениями, поражаясь тому, насколько голь иной раз бывает на выдумки хитра. Обозреватель m24.ru Алексей Байков продолжает собирать информацию о самых интересных образцах боевого народного творчества.

В днестровских плавнях

Одним из первых на постсоветском пространстве полыхнуло Приднестровье. Весной 1992 года после расстрела машины с дубоссарскими милиционерами и нападения отряда спецназначения МВД Молдавии на полк российской 14-й армии, стоявший в районе села Кочиеры, всем стало ясно, что войны уже не избежать. Приднестровье к тому моменту уже было наводнено добровольцами из России и других стран СНГ, а армия Молдавии находилась в состоянии боевой готовности.

Если у молдавской стороны имелись кое-какие запасы оружия с советских военных складов и поставки из Румынии, то гвардейцам ПМР и добровольческим соединениям приходилось воевать чем придется. Разумеется, в этой истории не обошлось без доморощенных мастеров сварки и напильника. Чаще всего зверскому насилию с их стороны подвергались КрАЗы.

Фото предоставлено автором

Смотришь – и сразу на ум приходит известная сказка про Емелю и его самоходную печку. Броневик изготовлен рабочими ремонтного завода "Сельхозтехника" в Дубоссарах. По сведениям от лиц более или менее причастных к процессу, в пустоты между бронелистами и корпусом таких машин в качестве средства дополнительного бронирования засыпали песок.

Фото предоставлено автором

А этот броневик, весьма похожий на уже знакомые испанские "тизнаос", замечателен не столько сам по себе, сколько своим экипажем. Вкруг машины боевой стоят члены запрещенной в России организации украинских националистов УНА-УНСО. Воевали они, как это не парадоксально, на стороне ПМР, исходя из той логики, что Приднестровье – это исконная украинская территория, так что пусть лучше она станет независимой, но не достанется Молдавии.

Но пулеметы в башенках и автоматный огонь сквозь амбразуры – это несерьезно. Именно на постсоветском пространстве впервые придумали, как можно качественно усилить вооружение самодельных бронеходов – на них стали ставить ракетные блоки НУРС, снятые с подбитых или сломанных вертолетов. Первенство в этом деле до сих пор оспаривают Приднестровье и Абхазия, хотя не правы ни те, ни другие.

Первыми делать такие "катюши" начали еще советские войска в Афганистане. Местные инсургенты наловчились атаковать конвои со снабжением – так что бригадам материального обеспечения срочно понадобились гантраки. Как правило, душманы атаковали либо прямо из под ног – из пролегающего вблизи дороги русла высохшей реки, либо с крутых горных склонов, а использовавшиеся для охранения БТР и БМП могли вести только настильный огонь и откровенно не справлялись. Для борьбы с такими засадами требовалось нечто, способное быстро накрыть цель по довольно крутой навесной траектории, то есть миномет. Проблема же заключалась в том, что развертывание миномета на позиции требует времени, а если расчет попытается этим заняться в условиях горной засады, то с вероятностью в 99 процентов его мгновенно перебьют снайперы.

Выход из сложившейся ситуации нашел майор Александр Метла, установив в кузове обычного КАМАЗа 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" на зенитном станке. В первой же засаде расчет миномета слегка развернул ствол и мгновенно накрыл позицию "духов", выпустив по ней около сотни мин. Нападения на конвои в этом квадрате прекратились раз и навсегда. А в войсках такие гантраки стали называть "метлами".

Через некоторое время майор Метла выкатил на суд командования "Метлу-2". В кузов КАМАЗа была установлена вырезанная средняя часть бронекорпуса БРДМ вместе с пулеметной башенкой, поверх которой громоздился блок вертолетных НУРСов С8. Фотография этой машины сохранилась.

Фото предоставлено автором

Уже тогда было замечено, что залп неуправляемыми ракетами даже если и ложится не всегда прицельно, то все равно оказывает огромное моральное воздействие на противника. Проще говоря, после обстрела из такой импровизированной "катюши" моджахеды, как правило, разбегались.

Александр Метла, получив свою "Красную Звезду", медаль "За боевые заслуги" и контузию, уехал из Афгана, а прочие воины-интернационалисты глядели на его гантраки и мотали на ус. И когда, уже вернувшись домой, они приняли участие в локальных войнах по месту жительства – идея с установкой НУРСов на бронированные самоделки "пошла в народ". А с постсоветского пространства она распространилась уже по всему миру.

Фото предоставлено автором

Перед нами наглядный пример, так сказать, двойной "обратной" конверсии. На фотографии, сделанной в 1990 году у села Тодон в Нагорном Карабахе, ведет огонь установка залпового огня, переделанная из самосвала КАМАЗ, в кузове которого установлены сугубо мирные противоградовые ракеты "Алазань". В качестве боевой части на них навинчивались обычные 82-мм мины, совершенно не подходившие по аэродинамике, так что точность стрельбы, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

"Вовчики" против "юрчиков"

От днестровских плавней перенесемся в Таджикистан, где в 1992 году местные исламисты начали выяснять свои непростые отношения с Народным фронтом. Как водится – со стрельбой.

Фото предоставлено автором

Этот агрегат был сфотографирован в Нуреке в 1992 году. Переделан из тягача АТТ, вооружение – пушка от БМП-2, размещенная, что характерно, в задней части корпуса, как на броневиках Первой Мировой.

По некоторым версиям, принадлежал сей аппарат исламистам, то есть "вовчикам", и сделан был больше для устрашения оппонентов, чем для ведения реальных боевых действий. А после того как в октябре 1993 года находившиеся в Таджикистане части 201-й дивизии перестали соблюдать нейтралитет и в ход пошли настоящие танки, такие поделки местных мастеров стали иметь совсем уж блеклый вид.

Один раз боевики попытались перекрыть чем-то подобным дорогу на перевале Чормагзак перед носом у российской колонны, но после первого же выстрела из пушки головного Т-72 исчезли вместе со своим "мирным трактором".

Ну и прежде чем покинуть пылающие просторы бывшего СССР, посмотрим на действительно забавный экземпляр, стоящий на военном кладбище мемориала "Сардарапат" в Армении.

Фото: wikimedia.org

Особенно мило выглядит приваренный сзади на арматуре будто бы гранатомет, напоминающий плод от внебрачной связи РПГ-7 с фашистским фаустпатроном. Ну и башня для гномика с пушкой из водопроводной трубы. В таких случаях говорят: "Художник так видит".

Сделан был этот агрегат уже в 2000-х, по всей вероятности, на базе тягача АТ-Т, участия в боевых действиях не принимал, да и вряд ли когда-то ездил своим ходом. Просто Армения до сих пор очень бедная страна и у нее нет лишних танков, чтобы ставить их на постаменты.

Балканы в огне

Самодельная бронетехника Югославской войны буквально неисчерпаема – там есть все и на любой вкус. Такой всплеск народного творчества, пожалуй, был третьим в истории после Гражданской войны в Испании и британской Home Guard. В дело шли армейские тягачи, грузовики, автобусы, тракторы, музейные экспонаты времен Второй Мировой – словом, любая техника, которую можно было обшить броней.

Фото предоставлено автором

Хорватский самодельный броневик у боснийского Томиславграда, 1993 год. Один только его вид поражает воображает воображение и наводит ужас. Шасси неизвестно, но скорее всего это КАМАЗ или его местный аналог – ТАМ.

Фото: oklop2.tripod.com/

Колесный бронетрактор, выполненный в стиле "антихудожественный минимализм".

Но среди этих уродцев попадались и подлинные шедевры. За появление самой оригинальной серии сербской самодельной бронетехники был ответственен капитан Мичел Остожич (Micel Ostojic). Все его машины выглядели крайне футуристично и отдаленно напоминали шлем Дарта Вейдера. Делалось это, конечно же, не для красоты, а ради наиболее оптимальных углов наклона брони. Жаль, что почти все они сохранились только в виде фотографий – режиссеры фантастических фильмов такой реквизит скупили бы на корню.

Фото предоставлено автором

Самоходный зенитно-ракетный комплекс, забронированный по проекту Остожича, на базе коммерческого грузовика FAP 13. Вооружение составляли две авиационные ракеты К-13, очевидно снятые с какого-то МиГ-21.

Фото предоставлено автором

Остожич также собрал колесную самоходку на шасси FAP-13, вооруженную 76-мм горной пушкой М-48 "Тито". Орудие, кстати, снова размещено в задней части корпуса. Концепт будет неполным если не показать вид спереди.

Фото предоставлено автором

И непременный гантрак, переделанный из грузовичка PAP 13С и вооруженный древней 40-мм зенитной пушкой "Бофорс" (см. левый снимок).

А на шасси грузовика ТАМ-110 установлена 20-мм зенитная пушка М55А3, известная в народе как "троцевац" – трехстволка (см. правый снимок). Толщина брони – 8 мм.

Но не Остожичем, как говорится, единым. Например, существует совершенно чудовищный бронегроб, сделанный где-то в Хорватии еще в 1991 году.

Хорватская школа строительства бронированных самоделок отличалась крайней и даже нарочитой брутальностью внешних форм. Некоторые из них дожили до наших дней и сегодня их можно увидеть в музее Югославской войны в замке Карловац.

Фото: wikimedia.org

Серия таких машин была изготовлена еще в 1991 году в третьем по величине городе самопровозглашенной Хорватии – Риеке. Помимо полнейшего отсутствия нормальной военной техники там также не хватало и пригодных для переделки грузовиков. Зато в изобилии имелись фронтальные погрузчики GTR 75A, производившиеся по итальянской лицензии на местном заводе "Торпедо". Там же их и бронировали по методу "сэндвич" (корабельная сталь с "подушкой" из цемента). Погрузочный отвал был сохранен для разрушения баррикад.

Вся конструкция получила название HIAV – "хорватская инженерная контртеррористическая машина". Вооружать их изначально планировали 20-мм автоматическими пушками М75, но в процессе выяснилось что "пряников сладких всегда не хватает на всех", поэтому большинство таких машин получило самый обычный пулемет, причем некоторые даже не крупнокалиберный. Внутри имелось десантное отделение на шесть бойцов. Всего было изготовлено около 16 экземпляров.

Фото: форум airsoftgun.ru

Броневичок на шасси мини-грузовика Unimog S404 (примерный аналог нашего "Соболя"), вооруженный пулеметом ДШК. Небольшую серию таких машин изготовили инженеры и рабочие компании JANAF – "Ядранский нефтепровод".

Фото предоставлено автором

Ну и напоследок – одна забавная машинка из Боснии и Герцеговины, сделанная из частей вполне себе военного происхождения. На шасси советского танка Т-55А установлена башня от американской противотанковой САУ времен Второй Мировой M18 Hellcat, а все вместе называлось So-76. Была построена в единственном экземпляре.

Палестинское "мирное" чудо

Настала пора вернуться на Святую Землю и взглянуть на самую необычную самодельную "катюшу" за всю историю строительства подобных машин. Израильские войска и военная полиция долго охотились за ней по всему Сектору Газа.

С виду это был совершенно обычный мусоровоз. Заезжает такая в обычный палестинский дворик, собирает содержимое из баков и пакетов, а потом разворачивается и дает залп девятью ракетами "Кассам" в сторону ближайшего еврейского поселения. Особенно умиляет надпись на дверце: "При нарушении правил дорожного движения, пожалуйста, свяжитесь с властями Палестинской автономии".

Янки дудл

Американская земля конечно же тоже не оскудела талантами. Разумеется, в такой статье нельзя не упомянуть про уже ставший легендой и притчей во языцех "Киллдозер" – Марвина Химейера, устроившего маленький апокалипсис в отдельно взятом городе Грэнби, штат Колорадо.

А вот следующая машина была создана уже с сугубо мирными целями.

Фото: theorlandoblog.com/

Транспорт охотников за торнадо, предназначенный для сближения со смерчем на минимальную дистанцию. Выглядит – хоть сейчас в кино снимай.

Сирийские и курдские чудовища наших дней

В наши дни Ближний Восток снова полыхает, в связи с чем у местных Кулибиных наблюдается явный ажиотаж. Расцвету их творческой фантазии способствует и обилие подходящих шасси – уходя из Ирака американские войска побросали там ту технику, которую, по их мнению, было бы слишком дорого вывозить. В результате всем местным инсургентам, начиная с курдских сил самообороны Пешмерги и заканчивая запрещенным в России ИГИЛ, досталось грузовиков и "Хаммеров" без счета. Как тут не взяться за сварку и паяльник – решительно невозможно.

Этот кладезь в буквальном смысле неисчерпаем.

Фото предоставлено автором

Курдский бронеход на базе КРАЗа, в кузове которого установлен вырезанный кусок корпуса БТР-80 вместе с пулеметной башенкой.

Снова курды. Сфотографировано рядом с Кобани в этом году.



Фото предоставлено автором

Верх инженерной мысли, а заодно злостное издевательство над американским Humvee, и по совместительству – тот уникальный случай, когда бренные останки одного импровизированного бронехода используют для изготовления другого.

Судя по расположению окон и дверцы, огромная башня со стволом от советской зенитной установки ЗУ-2-23, была взята от какого-то ранее скончавшегося гантрака.

И снова нечто курдское, созданное с явной ностальгией по танкам Первой мировой.

Фото предоставлено автором

На Востоке знают, что оружие воина и его боевой конь должны выглядеть красиво. И если самопальный броневик нельзя украсить жемчугом и кистями с золотым шитьем, то его можно, по крайней мере, разрисовать.