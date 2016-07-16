Танки открыли огонь по зданию парламента Турции в Анкаре

Фото: Picture alliance/Arco Images G/Straesser

Танки окружили здание парламента Турции в Анкаре и открыли по нему огонь. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как добавляет агентство Reuters, звуки стрельбы также слышны в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Между тем МТС заявила об отсутствии мобильной связи у своих абонентов в Турции. При этом проблем со связью у находящихся в стране российских абонентов "Мегафона" нет, добавляет Агентство "Москва".

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены

Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения. Телеканал "Москва 24" освещает происходящее в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.

В настоящее время в стране находится около пяти тысяч туристов из России.