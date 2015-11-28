Форма поиска по сайту

28 ноября 2015, 21:21

В Москве пройдет конкурс артистов балета и хореографов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 30 ноября по 5 декабря в Музыкальном театре имени Н.И. Сац подведут итоги Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов.

За победу в номинации "Современный танец в музыкальном театре" поборются солисты, дуэты и ансамбли. Они будут представлены двумя возрастными категориями: младшей (от 16 до 19 лет) и старшей (от 19 до 30 лет).

Победители в каждой группе будут награждены медалью (бронза, серебро, золото), премией от 35 до 390 тысяч рублей и дипломом со званием лауреата или дипломанта.

В судейскую коллегию войдут Николай Цискаридзе, Марина Леонова, Вячеслав Гордеев, Андрей Петров и Александр Полубенцев.

танцы балет конкурс

